El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la clasificación de la Selección Colombia de fútbol al Mundial 2026 que se efectuará en Estados Unidos, Canadá y México, tras haber goleado en el estadio Metropolitano 3-0 a su similar de Bolivia.

Char, mediante una publicación en sus redes sociales, manifestó que "¡Que viva Colombia y que viva la casa de la Selección!“, en alusión a la Barranquilla, donde con esta ya son seis clasificaciones a la copa del mundo.

El burgomaestre destacó que “el Metro vibró con miles de voces que alentaron a la tricolor, todas unidas por un mismo sueño: ver a nuestra Selección clasificada. Y fue aquí, en Barranquilla, donde lo vivimos con el corazón a mil".

Finalmente agregó: “Con 3 goles que encendieron la alegría de nuestra gente, ¡Colombia ya está en el Mundial 2026!“.

Char insistió en la víspera con el proyecto de remodelación del estadio, para llevarlo a una capacidad de hasta 60 mil personas.

“Este estadio tiene que ampliarse. Barranquilla sueña con tener una final de la Copa Libertadores aquí. Pero para eso este estadio tiene que pasar de 43.000, 44.000 personas que caben hoy en el estadio, a 60.000. Vamos a eliminar la pista atlética, ya que nosotros tenemos un estadio de atletismo al lado. Antes no lo teníamos, pero hoy ya podemos hacerlo. Este va a ser un estadio para que la Selección siempre esté en Barranquilla. Hoy es el estadio más grande de Colombia y seguirá siendo el estadio más grande de Colombia”, cerró.

El proyecto, que está en etapa de diseño, contempla eliminar la pista atlética y bajar el nivel de la cancha 1.8 metros para que la grada llegue a borde de cancha, aumentando en veinte mil asientos el aforo.