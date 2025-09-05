La Gobernación del Atlántico informó este viernes que la emergencia presentada durante la jornada del jueves 4 de septiembre en el sistema de expedición de pasaportes de la Cancillería ya fue superada y que se retomará la atención.

La Oficina de Pasaportes había anunciado el jueves que el servicio de atención se suspendía “debido a una falla a nivel nacional en los sistemas de la Cancillería”

Sin embargo, para la mañana de este viernes, actualizó la situación con la novedad: “La contingencia nacional presentada en el sistema de la Cancillería ya fue superada”.

Ante ese panorama: “La Oficina de Pasaportes del Atlántico informa que el servicio de expedición ha sido restablecido”.

“Las citas programadas se atenderán con normalidad y los trámites se desarrollarán en los horarios establecidos”, agregó la oficina.

Finalmente, la Gobernación manifestó que para más información los usuarios pueden escribir al siguiente correo electrónico: pasaporte@atlantico.gov.co.