Una vez la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó la resolución 101-079 del 27 de agosto de 2025, a través de la cual convocó la subasta para asignar las Obligaciones de Energía Firme (OEF) correspondientes al periodo 2029-2030, XM dio a conocer el cronograma de este proceso.

La empresa XM, que administra el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el Mercado de Energía Mayorista (MEM), será la encargada de operar la subasta a través de su plataforma SUICC (Sistema Unificado de Información para los procesos de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad).

El objetivo de esta subasta es garantizar que el país cuente con el suministro de energía firme aun en situaciones críticas de demanda o de baja generación renovable y de esta manera asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Antonio Jiménez, director ejecutivo de la Creg, explicó que en esta nueva subasta de expansión se ampliaron los incentivos para aquellas plantas de generación de energía que puedan iniciar su operación antes de diciembre de 2029 y para aquellas que deseen realizar procesos de renovación tecnológica para utilizar un recurso primario más eficiente, mejorar o cambiar la tecnología de producción de energía, es decir, un incentivo de transición energética.

Así quedó establecido el cronograma de la subasta:

Entrega de información

11/09/2025: Acceso de la UPME al SUICC.

10/11/2025: Declaración de contratos de Plantas No Despachadas Centralmente (PNDC).

02/12/2025: Declaración de retiro, interés, parámetros, anillos del Cargo por Confiabilidad e información para UPME.

09/01/2026: Cálculo de la Energía Firme (ENFICC) máxima y verificación de costos de combustibles.

26/01/2026: Declaración de costos variables para combustibles.

02/02/2026: Entrega de garantías de participación.

Ejecución Subasta

09/02/2026: Sistema de Recepción de Ofertas listo.

23/02/2026: Publicación de la ENFICC no comprometida y proyectos habilitados.

16/03/2026: UPME entrega informe técnico sobre restricciones a plantas sin capacidad de transporte.

24/03/2026: Ejecución de la subasta.

25/03/2026: Publicación de resultados.

16/04/2026: Entrega de garantías de cumplimiento y/o contratos de combustible.

25/05/2026: Certificación de Obligaciones de Energía Firme (OEF).