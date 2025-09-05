La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó este viernes a la ciudadanía que por grabaciones organizadas por Dynamo Producciones S.A.S. se han programado cierres viales.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial vela por la seguridad vial y está atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de los cierres respeta las señales de tránsito y sigue las indicaciones de las autoridades y orientadores de movilidad”, señaló la dependencia distrital.

Tome atenta nota de los cierres y programe sus recorridos: Cierre total de 5:00 a.m. a 8:00 p.m de la carrera 58 entre calles 75 y 76.

Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido este-oeste deben tomar la calle 75 hasta la carrera 60 luego girar a la izquierda para tomar la calle 76. Los conductores que transitan por la calle 75 deben tomar ese mismo desvío.

Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido oeste-este, deben tomar la calle 76 hasta la carrera 57 para girar a la izquierda para tomar la calle 75.

También habrá cierre total de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. de la calle 48 entre carreras 54 y 50; carrera 53B entre calles 47 y 49.

Los conductores que transitan por la carrera 53 sentido oeste-este, deben tomar la calle 49 sentido norte-sur hasta la carrera 54, sentido este-oeste, para continuar por esta o tomar la calle 47 hasta la carrera 53B o 53, según su destino. Para los conductores que transitan por la carrera 53 sentido este-oeste deben tomar la calle 47 sentido norte-sur hasta la carrera 50. Los conductores que transitan por la calle 48 sentido sur-norte deben tomar la calle 47 sentido sur-norte.