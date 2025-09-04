El Consejo de Estado ratificó este jueves la sentencia del 27 de mayo de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la nulidad del acto de elección de Recer Lee Pérez Torres como concejal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Atlántico, para el periodo 2024 a 2027.

En consecuencia, Recer Lee Pérez seguirá siendo Concejal de la ciudad de Barranquilla.

Según se puede visualizar en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia - SAMAI, en esta actuación judicial se dejó en claro “confirmar la sentencia”, tras el trámite de apelación que atravesaba este proceso.

Este documento, que contiene 16 folios, podrá ser visualizado en su totalidad una vez sea firmado por todos los magistrados.

Sin embargo, algunos abogados como César Lorduy, quien fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron enfáticos en que está claro que se niega la demanda de nulidad sobre la elección de Pérez Torres.

“Hay que entender que en su momento Recer Lee fue absuelto por los delitos que se le imputan, pero luego fue condenado, entonces se presentó un recurso de doble conformidad, que sirve cuando se presentan estas condiciones particulares, y lo que hace esta actuación es que la sentencia quede inoperativa para los efectos de su elección, en ese sentido, lo que hace el Consejo de Estado es ratificar la actuación del Tribunal, que niega la nulidad del acto de elección como se menciona anteriormente”, comentó.

Así las cosas, es importante destacar que el caso se remonta hacia el año 2017, cuando la Fiscalía le formuló imputación a Recer Lee Pérez Torres como autor de los delitos de uso de documento público falso, fraude procesal, falsedad material en documento público agravado y falsedad ideológica en documento público agravado ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla.

En ese momento, el imputado no aceptó los cargos. En noviembre del mismo año, el ente investigador presentó un escrito de acusación que cayó por reparto en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla.

Mientras que entre julio de 2019 y junio de 2023 se llevaron a cabo las audiencias. Finalmente, el juzgado decidió absolver a Pérez Torres de los delitos. Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público acudieron al recurso de apelación.