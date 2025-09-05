Esta semana, la Gobernación del Atlántico clausuró el clausuró el programa ‘Machos +’, una estrategia que busca erradicar la violencia de género desde sus raíces, promoviendo la transformación de masculinidades tradicionales hacia modelos más respetuosos, solidarios e igualitarios.

A través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, la iniciativa se desarrolló en los municipios de Malambo, Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Baranoa. Lograron impactar de manera directa a 150 hombres de distintos perfiles: pescadores, trabajadores del aseo, líderes comunales, mototaxistas, agentes de tránsito, estudiantes y emprendedores, quienes se convirtieron en la primera cohorte de ‘Machos +’ del Atlántico.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien lidera esta apuesta dentro del plan departamental de desarrollo 2024-2027 ‘Atlántico para el Mundo’, destacó el valor de este tipo de iniciativas.

“Ser un ‘Machos +’ significa ser más humano, más consciente, más respetuoso y más solidario. Significa ser un hombre que se suma a su familia, a su comunidad y a la construcción de un Atlántico en paz y con equidad. Esta cohorte demuestra que sí es posible cambiar los patrones culturales que durante generaciones han hecho daño”, afirmó.

Esta propuesta se llevó a cabo en seis módulos de formación, los cuales estuvieron centrados en el ser humano, el respeto, la escucha, el cuidado y la igualdad. Abordaron temas fundamentales como el manejo de la ira, la comunicación no violenta, la deconstrucción del machismo, el perdón y la empatía.

Asimismo, la entidad territorial indicó que, en estos espacios, los participantes pudieron reconocer heridas emocionales, superar resentimientos y replantear su rol como hombres dentro de sus familias y comunidades.

“Vemos a los hombres como parte de la solución, no del problema en la lucha contra la violencia basada en género”, expresó María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, durante el acto de clausura.

Explicó que, desde el momento en que fue concebido este programa, tenían un objetivo claro y ambicioso: no solo reaccionar ante la violencia de género, sino ir a la raíz del problema.

“Sabíamos que debíamos invitar a los hombres a reflexionar, a reconstruirse y a reaprender”, añadió la funcionaria departamental.

Detalles del evento

Uno de los momentos más significativos durante las actividades del cierre fue la intervención del coach Jorge Baena, quien, a través de la conferencia ‘Los cinco lenguajes del amor’, profundizó en las formas sanas de expresar afecto y construir relaciones desde el respeto mutuo.

El testimonio de Olax Ricardo Ospino, beneficiario del programa, dio cuenta del impacto de esta experiencia en su entorno familiar. “Aprendí mucho, estimé mucho más a mi pareja. Lo sabíamos, pero no lo practicábamos. Hoy hay más comunicación y comprensión en mi hogar”, expresó.

“Se ha notado el cambio, con sus hijos, conmigo, porque él antes para corregirlos gritaba, ya ahora primero es el diálogo”, indicó Eurices Murillo, esposa de uno de los hombres formados por la gobernación.

Por su parte, Jair Hernández Noriega dejó ver lo importante que fue para él iniciar este proceso de transformación por el bienestar de su familia. “Yo tenía mucho resentimiento en mi corazón, y empecé a perdonar gracias a este programa. Al principio tenía miedo, pero luego entendí que esto era para crecer como persona”, precisó.

Cabe destacar que la administración departamental anunció que vendrán nuevas cohortes de “Machos +” en los próximos meses, llevando este mensaje de cambio a todos los rincones del departamento.