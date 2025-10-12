La Alcaldía de Corozal, a sabiendas del alto estado de deterioro que presenta el Estadio de Béisbol 8 de Diciembre, que se ha caído a pedazos, permitió que este se utilice para la disputa de un campeonato deportivo con niños.

Los padres de familia y el organizador del torneo, al igual que el ente territorial, son responsables de lo que pueda ocurrir en desarrollo de dicho evento.

Los vecinos del escenario y la ciudadanía en general, denunciaron la tarde de este sábado 11 de octubre, poco antes de un torrencial aguacero, la utilización del deteriorado escenario en aras de que las autoridades actúen y no permitan que siga siendo utilizado.

Cortesía

Los primeros en advertir el riesgo que representa el escenario deportivo fueron los directivos del Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia que le solicitaron a la Defensoría del Pueblo, ICBF y Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Sucre una visita prioritaria de inspección e intervención que tras ser realizada por esta última entidad recomendó la urgente demolición en su totalidad debido a que su estado es irrecuperable.

Indica el ente de riesgos que “la estructura representa un peligro para la comunidad por el alto riesgo estructural y sanitario; es foco de inseguridad porque es utilizado como refugio por habitantes de calle, propiciando el consumo de sustancias y delincuencia y no es apto para el desarrollo de actividades deportivas y por eso lo declaran no seguro”.

