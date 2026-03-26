Los alias Escobar, Arcoiris y Tito, señalados de integrar el Clan del Golfo y que delinquían en el municipio de Corozal, subregión de la Sabana de Sucre, fueron capturados en desarrollo de un operativo conjunto de Policía y Armada Nacional.

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Las detenciones de estos ciudadanos, que ya fueron enviados por un juez de la República a la cárcel, se produjo en el sector La Candelaria, de Corozal.

Los tres son procesados por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones.

La primera de las detenciones fue la de José Daniel Tovar Benítez, de 32 años, alias Escobar, a quien le incautaron seis cartuchos calibre 38, un teléfono celular y una motocicleta marca AKT línea NKD sin placas, avaluada en $8.000.000.

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Después capturaron a Camilo Andrés Cumplido Narváez, de 23 años, alias Arcoíris o Grapa, que portaba un revólver calibre 32 con cinco cartuchos y un teléfono celular.

Por último, aprehendieron a Julio Andrés Peña Gamarra, de 23 años, alias Tito, que tenía cuatro cartuchos calibre 38, un celular y una motocicleta.

A los tres los acusan por ser los presuntos informantes del Clan del Golfo en una zona de Corozal.