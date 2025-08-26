Elsa Noguera, exmandataria y sobrina del director consejero de EL HERALDO, quien ejerció este cargo por más de 30 años, resaltó su legado y compromiso: “Dedicó su vida a servir y engrandecer al Caribe colombiano. Con su voz firme y su corazón generoso, siempre defendiste la identidad, la cultura y el desarrollo de nuestra región”, escribió en su cuenta de X.

Lea también: Pasajero murió en un vuelo que aterrizó de emergencia en aeropuerto Ernesto Cortissoz

Noguera agregó que su legado de amor, compromiso y servicio a la gente quedará grabado en la memoria de Barranquilla y del Caribe.

Mi tío Juan B. Fernández R., dedicó su vida a servir y engrandecer al Caribe colombiano. Con su voz firme y su corazón generoso, siempre defendiste la identidad, la cultura y el desarrollo de nuestra región.



Tu legado de amor, compromiso y servicio a la gente quedará grabado en… pic.twitter.com/JJIvSSuWq6 — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 25, 2025

Un día después de su partida, otras personalidades de distintos ámbitos también se han sumado a las condolencias por la muerte de quien fuera alcalde de Barranquilla, exconstituyente y exrector de la Universidad del Atlántico.

Lea también: ACSA destaca la ética y el trabajo gremial con reconocimiento a las buenas prácticas del periodismo

Precisamente, el rector de esta alma mater, Danilo Hernández, expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, director consejero de EL HERALDO y exrector de nuestra Uniatlántico”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, director consejero de @elheraldoco y exrector de nuestra @udeatlantico.



Mi solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Su legado permanecerá en la región. — Danilo Hernández (@danilohernandez) August 26, 2025

Por su parte, el congresista Agmeth Escaf destacó la huella que dejó en el periodismo: “Fue un referente del periodismo en la región Caribe y deja un legado en este oficio y en la historia mediática de nuestra tierra”.

Lamentamos el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitsky, exdirector de @elheraldoco y referente del periodismo en la región Caribe.



Acompañamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Deja legado y huella en el oficio periodístico y en la historia mediática… — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 25, 2025

Asimismo, Adriana María Mejía, gerente de Artesanías de Colombia, también se unió a los mensajes de solidaridad y condolencias con la familia Fernández Renowitzky.

Condolencias a familiares y amigos de Juan B. Fernández Renowitsky, así como a la flia periodística de @elheraldoco. — Adriana María Mejía Aguado (@ammejiaaguado) August 25, 2025

Lea también: “Ningún hecho de orden público afectará las elecciones de 20262″: registrador Hernán Penagos