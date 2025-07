El mundo Junior está de luto. Y no es para menos. Se fue un grande, pero un grande de verdad. Miguel Ángel López partió de este mundo a sus 83 años dejando así una huella imborrable en la historia del equipo rojiblanco.

Leer también: Adiós a un histórico de Junior: falleció Miguel Ángel ‘Zurdo’ López

A lo largo de su carrera, ‘el Zurdo’ estuvo siete veces al frente del onceno currambero, siendo el 2004 su mejor año al lograr la quinta estrella para el club. Justamente uno de los que fue dirigido por él en ese año, Hayder Palacio, recordó al orientador argentino como “un padre”.

“Nos enteramos por medio del grupo que tenemos nosotros de Junior, el compañero Gustavo Paternina fue el que dio la noticia. Es muy triste, lamentable, el profe estuvo con nosotros mucho tiempo. Fue campeón conmigo en el 2004 y aparte de ser un gran técnico fue una excelente persona. Ese don que tenía el profe, que era como un padre para uno, fue lo que le dio tanto éxito en la vida y por eso hay que recordarlo”, declaró en conversación con EL HERALDO.

El histórico exlateral aseguró que el extécnico era alguien que se preocupaba mucho por los jugadores.

Leer más: Junior se despide del ‘Zurdo’ López: “Dejó una huella imborrable en la institución y en el corazón de toda la familia rojiblanca”

“Recordarlo más que todo como ese ser humano que estaba pendiente a uno como jugador. Dentro y fuera de la cancha, cuando uno llegaba a ver el contrato le preguntaba que si estaba satisfecho, que si estaba bien, que si alguna cosa hablaran con él de todo. Me acuerdo de los jugadores que llegaban nuevos de las inferiores, los que subían de la primera vez del Barranquilla FC, también era así con ellos. Él se les acercaba mucho, que con quién vivía, que cómo vivían. Y si él que estuviera de pronto en una situación un poco no muy buena, él hablaba con los Char y los ayudaba mucho en ese tema de mejorarle la calidad de vida”, afirmó.

El atlanticense, que fue titular en ese título de 2004, manifestó que ‘el Zurdo’ los llenó de motivación para afrontar ese determinante partido ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

“La del título allá en Medellín que todo el mundo estaba un poco nervioso con esa camiseta amarilla. Él estaba aplaudiendo y diciéndonos ‘vamos, vamos, que la ganamos. Vamos con todo’. Siempre con un positivismo grande. Era un gran profesor, le gustaba trabajar mucho la parte táctica, la parte con la pelota quieta siempre le gustaba mucho. Yo hice muchos penales con él. Después de cada entrenamiento lo colocaba a uno a partear penaltis. El que ganara siempre le daba un premio. Había veces que daba plata, otras veces relojes, hasta cadenas de oro daba para el que ganara. Y siempre ganaba. Mi persona siempre era uno de los que más ganaba y gracias a él pude hacer muchos penaltis, que eso fue una de las virtudes mías”, declaró.

Leer también: ‘El Zurdo’ López, de campeón de Libertadores a estratega consagrado: un repaso a su legado

“Eso fue lo más querido que hizo con Junior. Por eso Barranquilla lo recuerda siempre con ese título que está tan anhelado y más por el rival, que era nacional. Por cómo se dio después de haber ganado 3 a 0 se nos pone prácticamente empatado la serie y después ganamos por penaltis. A él se le dio mucho valor y gracias ese año también al profesor Juan José Ordoñez, que siempre estuvo ahí pendiente con él trabajando con nosotros, y a David Pinillos, que fueron una gran unión que hicieron entre los tres para dejar el equipo adelante”, complementó.

Por último, Hayder Palacio dijo que ya hace bastante tiempo no hablaba con Miguel Ángel López, pero que sin duda era una gran persona por todo lo que hizo.

“Hace mucho rato ya, porque estoy ya tengo más de 7 años acá en Estados Unidos. Creo que como hace 10 años me lo encontré en el estadio. Me acuerdo que lo vi y nos saludamos. Sabía que era gran amigo también de mi papá, siempre lo recordaba mucho, espero que Dios lo tenga en su santa gloria. Se fue, aparte un gran técnico un para la afición barranquillera y para la afición del Junior, una gran persona. Yo creo que eso es a lo que el profesor no se lo quita nadie”, concluyó.