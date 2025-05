En la aplicación china de videos TikTok se volvió viral una mujer que relató cómo descubrió que su expareja sentimental le estaba siendo infiel. Ocurrió en plena carretera, mientras su novio iba manejando una motocicleta y ella iba detrás suyo.

La usuaria, identificada como Laura en la red social, publicó un video en el que contó detalles de la situación, luego de que se conociera una grabación realizada por un tercero en la que se veía a la mujer sola en la carretera tras discutir con su pareja.

“Mi novio me dejó en la carretera porque descubrí que me engañaba”, se lee en la descripción de la publicación.

Laura explicó que ella descubrió el engaño mientras iba con su entonces novio a bordo de una motocicleta hacia Calarcá (Quindío). Según narró, en medio del trayecto su pareja le dijo que tomara su teléfono móvil para que le ayudara a verificar a través de la aplicación Google Maps si estaban viajando por la ruta adecuada.

Freepik Imagen de referencia de una mujer utilizando un celular.

Cuando ella toma el celular de su pareja se da cuenta de que un hombre le estaba escribiendo, pero no le prestó atención hasta que llegó un mensaje que le causó curiosidad. “¿Sí te gusta?“, decía, según contó Laura.

Al revisar la conversación, la mujer se percató de que su novio y el otro hombre habían intercambiado mensajes, fotografías y videos ‘subidos de tono’ durante días.

En medio de la indignación, Laura decidió confrontar a su pareja para pedirle explicaciones sobre lo que ella estaba viendo en su celular.

“Le pedí que parara, paramos en un lugar y le empecé a reclamar”, detalló.

Aclaró que “obviamente no hay problema si le gustan los hombres, cada quien con su vida, pero lo que no está bien es que me haya engañado”.

Pixabay/Pixabay

Discutieron durante varios minutos y al final él decidió seguir el trayecto solo en la motocicleta, dejándo a Laura sola en la carretera. Fue entonces cuando pasó por el sitio otro joven en moto que la reconoció y le ofreció llevarla hasta donde pudiera tomar un bus de regreso a su casa.

“No sean infieles”, fue una de las conclusiones del video de Laura, que generó miles de reacciones, alcanzando los seis mil comentarios.

Muchas personas le enviaron mensajes de apoyo a la mujer por el man momento que está atravesando tras descubrir la infidelidad. Otros la criticaron por haber expuesto a su exnovio de manera pública.