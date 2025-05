Durante años, Andrés Parra fue la sombra de Pablo Escobar en la televisión colombiana. Su interpretación del temido narcotraficante dejó huella en la memoria colectiva de millones y marcó un punto de inflexión en su carrera actoral. Pero hoy, el hombre detrás del capo más icónico de la pantalla pequeña tiene otras cosas en la cabeza. Entre confesiones íntimas, carcajadas y mucha introspección, el caleño de 47 años ha comenzado a escribir lo que podría ser el epílogo de su paso por la actuación.

(Le puede interesar: Maluma reveló que pasó por incómoda experiencia al probar un tipo de droga: “Se me olvidó caminar”)

“Es bien factible que estemos ante mis últimos dos proyectos”, reveló Parra con una mezcla de serenidad y melancolía en una reciente conversación con la periodista Eva Rey, en su pódcast ‘Desnúdate con Eva’.

Y no, no se trató de una declaración dramática ni de esas frases lanzadas al aire para generar titulares. Fue, más bien, una confesión honesta, de esas que nacen cuando uno ya ha hecho las paces con lo vivido y está listo para dar vuelta a la página.

(Vea aquí: Así fue la emotiva despedida de Aurelio Cheveroni de ‘Yo me llamo mini’: “no dejes nunca de ser niño”)

El actor, que en los próximos días comenzará una gira con su espectáculo de stand-up comedy, ha encontrado en el humor un nuevo vehículo de expresión. Desde el escenario, sin personajes, sin cámaras y sin guiones ajenos, habla de lo que verdaderamente le importa: su ego, la depresión, los golpes de la vida y esas pequeñas grandes batallas que no siempre se ven tras bambalinas. Porque si algo ha aprendido Parra, es que actuar fue, desde el principio, una forma de sanar.

“Me hice actor para sanar mis propios traumas, de eso me enteré mucho tiempo después”, confesó con gran honestidad. Y es que la actuación, más que una vocación, fue su terapia. “Hoy siento que la actuación ya no tiene el mismo propósito en mi vida. Me dio lo que necesitaba y ahora me dice: ‘ya no tengo nada más que hacer por ti’. Es momento de seguir sin ella”.

(Lea también: ‘José Feliciano’, de Barranquilla, el ganador de ‘Yo me llamo mini’)

No es común que un actor tan vigente y versátil anuncie su posible retiro con tanta calma. De hecho, Parra no ha puesto fechas ni ha escrito un comunicado formal. Su anuncio no vino acompañado de bombos ni platillos, sino de una reflexión que parece haber madurado en silencio. “Yo no estoy dejando la actuación, ella me está dejando”, dijo con una metáfora que encierra años de autoanálisis.

La decisión no viene del capricho ni del cansancio inmediato. Más bien, es el resultado de una transformación personal. Parra, quien antes de la televisión recorrió una sólida carrera teatral, ha recorrido un largo camino desde aquel inolvidable ‘Anestesia’ de ‘El cartel de los sapos’.

(Le sugerimos: Diego Cadavid hizo una confesión sobre actriz con la que trabajó: “Era muy vaga”)

De Colombia al extranjero, ha interpretado desde criminales hasta figuras históricas, pero ahora quiere algo más simple, más libre, más ligero. “Ya no siento que me nazca desde el alma como antes. Estoy en un momento en que solo quiero hacer cosas que no requieran tanto esfuerzo”.

Los dos proyectos a los que hace alusión podrían marcar el cierre de su trayectoria frente a cámaras. ¿Cuáles serán? ¿Cuándo ocurrirá? Ni él lo sabe con certeza. “Eso lo sabré en el camino”, dijo. Pero lo que sí parece claro es que el retiro ya dejó de ser una posibilidad lejana. “Yo creo que el retiro está, ya lo empecé a ver”.

(También aquí: Greeicy Rendón habló del polémico baile con Beéle: ¿Cómo está su relación con Mike Bahía?)

Su carrera ha sido, sin duda, una de las más destacadas de la televisión colombiana contemporánea. Pero más allá de los premios o los aplausos, Andrés Parra hoy parece valorar algo más profundo: la libertad de soltar.