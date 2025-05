‘Yo me llamo mini’ llegó a su final en la noche del pasado martes. Esta inolvidable etapa del reality ‘Yo me llamo 2025’, del Caracol Televisión, enamoró a los colombianos con las voces de los más pequeños.

Los mini imitadores la dieron toda en cada presentación, se ganaron el cariño y admiración del público y los jurados. Finalmente el ganador fue el imitador de José Feliciano.

La velada, llena de alegría, también generó lágrimas por la emotiva despedida de Aurelio Cheveroni, el querido lobo que enamoró a los niños y adultos de Colombia.

En medio del homenaje a Cheveroni, la jurado Amparo Grisales dijo: “No me voy a emocionar porque te quiero decir que nos acompañaste con tu ternura, con tu inocente picardía, con tu hermosura, nos alegraste este lugar, nos trajiste felicidad, tu humor… y te vamos a extrañar muchísimo”.

El lobo, emocionado, no podía creer que esas palabras de la ‘Diva’ estuvieran dirigidas a él.

Asimismo, César Escola le da un regalo especial al lobo, dejándole un mensaje muy importante: “Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota”, y le entrega un loro-lobo. Ambos se abrazan.

De igual manera el jurado Rey Ruiz participó del homenaje dándole un significativo obsequio a Aurelio. “Lobo, te tengo una sorpresa… un disco grabado con tus aullidos. Es para que lo puedas compartir con todas tus fans”, expresó.

Ruiz le pidió al lobo que hiciera su particular aullido por última vez, y de esa manera despidieron al icónico personaje de los niños en ‘Yo me llamo mini”.