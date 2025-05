Maluma sorprendió al público con una historia tan graciosa como insólita durante una entrevista con el personaje Juanpis González, creado e interpretado por el comediante Alejandro Riaño.

Películas que se estrenarán en los cines durante mayo: ‘Karate Kid’, ‘Lilo & Stitch’ y ‘Destino Final’, entre otras

Ella es Rochi, la exnovia de Altafulla por la que Karina García admitió incomodidad

Gloria Trevi dejó tierno mensaje a su imitadora de ‘Yo me llamo mini’: “La amo”

En un momento de sinceridad y humor, el cantante antioqueño compartió una experiencia personal vivida hace años, cuando consumió marihuana en una reunión informal con amigos.

Cortesía El intérprete de ‘Hawái’ relató cómo subestimó el efecto tardío de los comestibles con cannabis.

El intérprete de ‘Hawái’ relató cómo subestimó el efecto tardío de los comestibles con cannabis. “Me comí uno, esperé... nada. Me comí otro, tampoco pasó nada. El tercero fue el error”, comentó entre risas.

Lo que comenzó como una broma entre amigos rápidamente se convirtió en una experiencia abrumadora. “Yo sentí que me fui, pero para la mier…”, confesó, provocando risas entre los presentes.

Video: Jhonny Rivera le pidió matrimonio a Jenny López en pleno concierto en Bogotá

Contó que el efecto fue tan fuerte que, aunque al principio el ambiente era de diversión, pronto Maluma empezó a preocuparse. Al ver a todos con los ojos semicerrados, preguntó si los demás estaban sintiendo lo mismo. “De la traba me aburrí”, dijo, reconociendo que el estado en el que se encontraba dejó de ser gracioso para volverse incómodo.

Instagram La anécdota rápidamente se hizo viral por su tono honesto y divertido, dejó ver un lado más humano de Maluma.

Pero lo más impactante llegó cuando intentó levantarse y su cuerpo simplemente no respondió. Había olvidado que se estaba recuperando de una cirugía de rodilla y al ponerse de pie, su movilidad fue nula. “Se me olvidó caminar”, bromeó.

“Yo dije: ‘Marica, se me olvidó caminar’. Intenté mover la pierna derecha, luego la izquierda, y nada”, detalló. Finalmente, su asistente tuvo que cargarlo hasta la cama. “Y de ahí ya no me acuerdo nada”, dijo.

Norma Nivia quedó eliminada de ‘La casa de los famosos’: ¿Cuáles son los 10 finalistas?

Trató de mover primero una pierna, luego la otra, sin éxito. Finalmente, su asistente tuvo que cargarlo hasta la cama, donde, según él mismo dice, se desconectó por completo.

La anécdota rápidamente se hizo viral por su tono honesto y divertido, dejó ver un lado más humano de Maluma. Muchos comentarios se centraron en apoyarlo y otros que no estaban de acuerdo.