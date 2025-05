La cantante mexicana Gloria Trevi dejó un emotivo mensaje a su imitadora en ‘Yo me llamo mini’, reconociendo el gran talento de la pequeña.

Leer más: Usuarios podrán decidir si pagan o no tasa de seguridad en la factura de energía: Air-e

La niña de 9 años se ha ganado el corazón de los colombianos en cada una de sus presentaciones, y también ha logrado emocionar a la cantante original con su voz.

En una reciente entrevista con La Red, la cantante mexicana felicitó a la mini imitadora María Paula Colorado por su grandiosa participación en el reality, y también admiró a las madres que apoyan a sus hijos en este tipo de proyectos artísticos.

Ver también: Supernotariado suspende servicio de la Notaría Segunda tras detención de la funcionaria Ana Dolores Meza

“La amo, la vi cantando Todos me miran y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres”, dijo Gloria Trevi, reconociendo que su legado se ha expandido por generaciones.

La imitadora de 9 años es oriunda de Medellín y a su corta edad sigue sorprendiendo al público y los jurados cada noche, logrando incluso erizar a Amparo en varias de sus presentaciones.

María Paula es una de las primeras siete participantes en clasificar a esta edición del programa, en medio del reality ‘Yo me llamo 2025’, del Canal Caracol.

Le sugerimos: Adelantan operativos de control por construcciones ilegales en la carrera 38

La pequeña ya cuenta con experiencia en ese tipo de concursos, ya que antes de estar en ‘Yo me llamo mini’ participó en ‘La voz kids’ bajo la conducción de César Escola, quien ahora es jurado en este programa de imitación.

Asimismo, incursionó en la actuación participando en la telenovela basada en la vida de Arelys Henao, famosa cantante de música popular.