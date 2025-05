El cantante de música popular Jhonny Rivera se volvió tendencia en redes sociales al tomar una decisión que le cambiará la vida. Durante una de sus presentaciones, el intérprete de ‘Mi decisión’, ‘El intenso’ y ‘Alguien me gusta’ se dejó atrapar por las ‘mieles del amor’ y le propuso matrimonio a su novia.

Leer más: Ella es Nayra, la actriz detrás de la gatica Mery Moon en ‘A yo me llaman’, de ‘Sábados felices’

Los asistentes al Movistar Arena de Bogotá pudieron presenciar el especial momento que en el artista pereirano sorprendió a su novia, la también cantante de música popular, Jenny López al pedirle que unieran sus vidas para siempre.

En pleno escenario, y ante la mirada de los miles de espectadores, Rivera tomó la mano de su novio y se arrodilló frente a ella para hacerle la inesperada pregunta.

Ante esto, la joven de 22 años no pudo ocultar su emoción y nerviosismo, por lo cuan sus manos empezaron a temblar y al mismo tiempo intentaba cubrir su rostro en señal de sorpresa.

Le puede interesar: Norma Nivia quedó eliminada de ‘La casa de los famosos’: ¿Cuáles son los 10 finalistas?

“¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó Jhony mientras el público coreaba su nombre.

Seguidamente, la joven se arrodilló y le respondió “Sí”, para luego fundirse en un cálido abrazo.

Al día siguiente, a través de historias desde su cuenta de Instagram, el artista reveló detalles sobre cómo planeó la propuesta de matrimonio.

“Yo lo había pensado en París, yo dije ‘pero tanta gente que lo ha hecho acá’ y yo iba pensando si en la Torre Eiffel, pero yo iba enfermo, tenía laringitis y aparte de eso estaba lesionado de un pie jugando fútbol entonces yo dije ‘no, no es, no conviene, las cosas no están dadas para hacerlo acá’ y yo pensaba dónde”, dijo.

No olvide leer: Bad Bunny confirma que solo se ‘tirará’ más fotos en Medellín

De acuerdo con el cantante, la idea surgió luego de conseguir el sold out en el concierto con el que celebraba sus 20 años de carrera. Ante esto, la joven decidió regalarle un ramo de girasoles como sorpresa para homenajear ese gran logro, hecho que lo motivó a hacer la gran pregunta.

Según Rivera, el concierto era el lugar ideal para proponerle matrimonio a su novia, pues también estarían presentes los padres de ambos y demás familiares. Además, reveló que contó su secreto a su hermana, su sobrino y al cantante Pipe Bueno.

Lea también: Los números de la suerte para el lunes 5 de mayo, según Mhoni Vidente

Pero las confesiones no pararon, pues Rivera indicó que entre la lluvia de ideas consideró que el artista vallenato, Silvestre Dangond, ingresara al escenario interpretando la canción ‘Cásate conmigo’; sin embargo, esto no se dio, pero lo consideró que “como salió, salió bien”.

“No tengo idea de cómo cante ‘Así no te amará jamás’ porque yo me encontraba emocionada, súper sentimental, llorando un montón, es una canción bien exigente. No sé, yo creo que ustedes me dieron como la fuerza para cantarle a los que estaban en el Movistar con nosotros en ese evento tan especial”, agregó.

Tras hacerse viral la noticia, los internautas no dudaron en expresar sus opiniones.

Lea aquí: La actriz María Fernanda Martínez contó cómo fue el accidente en el que casi muere: “Me sentía deshecha”

“Yo si los felicito, gran pareja. Fue hermoso el momento. Dios los bendiga siempre”; “Hermosos que Dios los bendiga y que sean muy felices, los felicito y soy su admiradora número uno”; “Es para que vean que todo tiene su tiempo. Lo importante es ser felices”; “no importa la edad, lo único q les debe de importar es el gran amor que hay en ustedes, felicidades”; “Esa parece la hija de él”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.