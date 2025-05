La reconocida actriz colombiana María Fernanda Martínez sufrió un grave accidente en octubre de 2024, tras ser atropellada por una moto en Bogotá. Estuvo 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La cantante habló de lo sucedido en La Red, del canal Caracol, y aseguró que los médicos no creían que pudiera salvarse, incluso le decían que si vivía quedaría en estado vegetal.

“Venía de una cita médica. De una cita muy chévere. Me tomé un café. Iba para un curso de yoga y era un día muy tranquilo. Me acuerdo que levanté una pierna, miré, no había nada: carros, nada. Levanté una pierna y dije: “voy a pasar”, y al momento siguiente mi hija estaba conmigo diciéndome: “Mamá te acaba de atropellar una moto. Estás en una ambulancia. Te rompiste una costilla. Te está saliendo sangre por un oído, tu cerebro está inflamado y tienen que hacerte un TAC”, narró en el programa.

Según contó la actriz, también se partió una pierna y solo recuerda un fuertísimo dolor de cabeza, pues al ser atropellada salió volando y cayó sobre el capó de un carro. Ahí llegó la ambulancia, “aunque yo estoy segura de que me recogió un ángel”, agregó.

Aunque no supo quién la atropelló en la calle 127 con carrera séptima, el seguro de la moto cubrió todos sus gastos médicos. Aseguró que después del accidente se sentía “deshecha”, pues el dolor en todo el cuerpo era impresionante, además aseguró sentir cansancio extremo.

Debido a la gravedad de sus heridas, la actriz tuvo que pasar más de una semana en UCI y por un verdadero milagro salió de ese hospital. “Salí en silla de ruedas y con una férula que no me dejaba caminar, después de la férula siguió una bota y muletas”, narró la caleña, quien está agradecida con Dios por la nueva oportunidad que tuvo.