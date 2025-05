La cantante Greeicy Rendón está en el ojo del huracán luego que se conociera un video en el que se le observa como aparece de sorpresa en el escenario en que se estaba presentando el artista barranquillero, Beéle, quien en los últimos meses ha estado envuelto en un escándalo familiar por la su supuesta infidelidad con la ‘influencer’ Isabella Ladera.

Recordemos que el intérprete de ‘Si te interesa’, ‘Loco’, ‘Inolvidable’, Aloha’, ‘Morena’, entre otros temas, ha generado todo tipo de comentarios luego que se confirmara su separación con la generadora de contenido Camila Rodríguez, más conocida como Cara, a raíz de su supuesto romance con la modelo venezolana.

Debido a este panorama, la caleña también se vio envuelta en la polémica, pues estuvo en La Solar 2025, festival musical que se realizó el 2 y 3 de mayo en Medellín, donde se presentó Beéle.

En el escenario, Rendón se robó las miradas de los asistentes al mostrar su química con el cantante del género urbano, con quien realizó un sensual baile.

Ante los movimientos de Greeicy muchos internautas especularon sobre una supuesta separación con el cantante Mike Bahía, padre de su hijo Kai. Sobre la lluvia de rumores, la artista decidió ponerle fin a las especulaciones y aclarar en qué situación se encuentra su relación amorosa.

“Me han hecho muchas preguntas, se ha generado mucha conversación. Sobre todo, la gente dice que si es que yo me separé, que si ya no estoy con el Maikitol. Amor, el Maikitol y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender”, dijo Greeicy.

Además, la caleña sostuvo que sus movimientos en tarima respondieron a la emoción del momento; sin embargo, decidió hablar sobre lo sucedido con su conyugue.

“Y yo decía: “¿La gente por qué encasilla las cosas?” ¿Quién dijo que para uno bailar, ser libre y disfrutar del placer de la música y mover el cuerpo, eso solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera? Por favor. ¿Quién te dijo eso? O sea, para mí, el baile es toda la vida. Párese quien se me pare en frente. El que sea: hombre, mujer, alto, lo que sea... Que yo lo mire a los ojos y conecte con el fiki pambi, yo voy a bailar con esa persona. Y el que me conoce, sabe", aseguró.

“Y ahí les digo y les concluyo: si me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Pero por eso, los que llevan años conmigo, como mi Maikito el bello, que me conoce, no le genera angustia verme disfrutar del baile, porque él sabe que yo llegué aquí y le conté toda la historia. Le dije: ‘Amor, íbamos corriendo, fue pucha, y de repente llegué allá, y a mí me atrapa’. Es que a mí la canción que me atrapa, me atrapa. Y sí, se me cayeron las gafas, pasó… pero todo me lo disfruté“, añadió.

Por su parte, Mike también dio su opinión sobre los bailes que protagoniza su futura esposa en el escenario.

“Pues, a mí me gustó, es que lo que se ve bien, se ve bien. Me gustas tú, y me gusta la crazy que tú...Todos nos gustamos en el escenario, ¿por qué voy a atentar contra ella?“, contestó Bahía.

Supuesta nueva infidelidad de Beéle

A principios de junio, Camila Rodríguez publicó un polémico video en el que afirmó que su esposo, padre de sus dos hijos, la había engañado con la creadora de contenido y lo sustentó con pruebas. El tema estalló cuando Isabella Ladera se defendió argumentando que no se había metido en su relación con Béele.

La controversia continuó tras la publicación que hizo Camila de una serie de conversaciones entre el artista y la ‘influencer’ en octubre del año pasado que desataron una ola de comentarios en redes sociales.

Rodríguez reveló además que el artista había incurrido en varias infidelidades con otras mujeres mientras se encontraba en estado de embarazo, pero —en ese entonces— decidieron seguir adelante luego de que Béele le pidiera una oportunidad.

Con el paso de los días, a través de redes sociales, el barranquillero y la modelo confirmaron su nueva relación; sin embargo, el ‘Cuento de Hadas’ al parecer no duró mucho, pues recientemente se conoció un nuevo escándalo de infidelidad.

Ahora se rumora que Beéle le habría sido infiel también con una ‘influencer’ española llamada Andrea Palacio, quien confirmó en un video que subió a sus redes sociales que tuvo varios encuentros con Beéle entre enero y marzo de este año.

“Esto que está pasando es real, yo conocí a Beéle estuvimos hablando, nos estuvimos viendo, es totalmente cierto el rumor este que hay y vengo a confirmar que es una realidad, lo que también quiero dejar claro es que yo no sabía que tenía pareja, si no yo tampoco me hubiese metido en medio de esto y se por lo que se pasa y no es mi intención”, indicó.