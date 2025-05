Andrés Sandoval es un reconocido actor colombiano que inició su carrera desde muy pequeño y ganó reconocimiento con su papel de ‘Jairo’ en la telenovela ‘De pies a cabeza’, emitida en 1993. Además, trabajó en exitosas producciones como ‘Juliana, ¡qué mala eres!’, ‘Francisco el Matemático’, ‘Padres e hijos’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Juego limpio’, ‘Rosario Tijeras’ y ‘La reina de Flow’.

Con esta última producción del canal Caracol, el antioqueño se robó el corazón de los televidentes con su personaje de Juan Camilo ‘Juancho’ Mesa, un productor musical que se enamora de la cantante Yeimy Moya, interpretada por Carolina Ramírez.

Tras dos temporadas, se conoció que ya iniciaron las grabaciones de la tercera entrega; sin embargo, en esta oportunidad Andrés Sandoval no hará parte del elenco de una de las series colombianas más vistas en Colombia, por lo cual decenas de seguidores se han formulado preguntas sobre el personaje.

Ante la ola de rumores, el actor de cine y televisión decidió explicar las razones por las cuales no está dentro del elenco de la importante producción.

“De eso podemos hablar en unos cuantos meses. Casualmente, por eso de las redes y los chismes, hay ciertos temas que se están trabajando y que se están mirando para que yo pueda recuperar mi ritmo laboral y artístico, como lo venía teniendo a lo largo de los años”, dijo Sandoval durante una entrevista con ‘Tropicana Colombia’.

“Desafortunadamente, hoy en día, la gente piensa que tiene el derecho de meterse en tu vida privada porque eres público, sin analizar. Eso, a veces, afecta ciertas decisiones, cosa que hoy estoy mirando como solucionar”, añadió.

De acuerdo con Sandoval, algunos de sus problemas en su vida personal, específicamente con la madre de hijo, generaron que los encargados del casting no lo tuvieron en cuenta para la tercera parte de la novela.

“De ‘La reina del flow 3′ me sacaron y esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar el por qué pasó”, sostuvo.

Ante esto, aseguró que su equipo de trabajo adelanta trabajos para solucionar la situación y que se le permita la oportunidad de retomar sus labores como artista.

“Desafortunadamente, la vida personal mal contada en redes sociales, y a mis espaldas en el medio, han generado que ciertas personas me excluyan de algunos proyectos. Uno de esos fue La reina de flow 3, pero bueno (...) Me dijeron más o menos de frente, pero sí, evidentemente, hay la comunicación clara y las conversaciones puntuales por las que prefirieron no tenerme”, puntualizó.