El actor Diego Cadavid reconocido por su participación en importantes producciones colombianas como ‘Padres e hijos’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘El cartel de los sapos’, ‘La Pola’, ‘La ronca de oro’, ‘Café con aroma de mujer’, se volvió tendencia en redes sociales al confesar que no tiene una buena relación con una colega, a quien tildó como “vaga”.

Durante el pódcast ‘Realidades Ocultas by Caro Araújo’, el antioqueño reveló uno que otro detalle sobre su experiencia actoral y las diferentes producciones en las que ha trabajado.

En medio de la entrevista, Araújo realizó una dinámica en la que menciona uno que otro rumor, a los cuales Cadavid solo debía confirmar si es verdad o ficción. Fue en este momento, en que el actor no pudo ocultar la realidad y debió confesar que “odia” a una actriz con la que protagonizó una novela.

Una de las afirmaciones fue: “Los actores siempre tienen química con sus coprotagonistas”. Sobre esto, el artista de 46 años respondió contundentemente que eso es una ficción.

“Ficción (…) Química es muy jodido, o sea, digo, caerse bien, todo bien. Química ya es difícil. Yo siempre he pensado (…) que sí tienes que encontrar algo en esa actriz que te guste. En la actriz. Sus cejas, su boca, su manera de hablar (…) Yo le encuentro esas cosas y me pego de eso (…) Y creo que sí tengo que ir por ahí; pero ya química es porque te tragaste. Y ya que te caiga mal ese es otro extremo”, comentó.

Luego, en la misma entrevista, Cadavid contó una anécdota muy incómoda con una colega.

“Me pasó en una novela donde los siete meses nos odiamos. Nos caímos mal. No sabían qué hacer. Nos trataron de organizar eventos, reuniones, cenas, cosas. Yo decía: a mí no me organicen cena. Yo sé trabajar. Yo no necesito que ella me caiga bien ni yo caerle bien a ella. Simplemente, trabajemos, actuemos y ya. Pero, uff, fue horrible (…) En el camino. Arrancamos, pero nos empezamos a caer mal, a caer mal en el camino. Ella me caía mal. Yo también le caía mal a ella. Y sí, al final no había nada que hacer”, relató.

“A parte, era muy vaga, que era lo que más duro me daba, de que no estudiara. A mí no me importa que no me caiga bien, es que no me tiene que caer bien; pero, no estudiaba y yo, sabemos que soy medio nerd. Y no se aprendía las escenas y un día llegó sin las escenas, y yo me fui. Y yo dije: ‘cuando ella estudie, yo vuelvo’. Y ella, después de que yo hice eso, me odió más”, puntualizó Cadavid.