Diego Cadavid, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, abrió su corazón recientemente en una entrevista. Habló todo. De su vida privada y de su carrera. Pero, también se refirió a la verdad “oculta” sobre el gremio con respecto a algunos de sus colegas que terminan mal económicamente.

Cadavid, quien ha participado en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘Amor con aroma de mujer’, ‘Primate’, ‘Manes’ y recientemente ‘Darío Gómez: el rey del despecho’, en el pódcast Realidades Ocultas, habló de los retos que ha tenido como actor.

“Eso es ficción, o sea, los actores sí ganan muy bien, pero no trabajan todo el tiempo, además es un sueldo más o menos bueno, entonces los lujos no pueden llegar todo el tiempo”, explicó Diego con respecto a que los galanes de televisión viven una vida de lujos.

Reveló que en el comienzo de su carrera pensó que el trabajo era muy bien pagado por lo que llegó a cobrar en sus primeras producciones.

“Cuando me mostraron en padre e hijos lo que me iban a pagar, yo dije: ‘que es todo esto’, pero claro, cuando te das cuenta en el camino, pues no es tanto porque no es todo el tiempo, entonces tienes que ahorrar”, dijo.

Agregó: “Uno tiene que ahorrar todo el tiempo, que es la historia con los actores, que muchos terminan muy mal y es porque gastas como si eso te lo fueran a pagar toda la vida, hay que buscar formas, por otro lado”.

Incluso aseguró que conoce casos de colegas que vivieron situaciones así.

“Tuve compañeros que estaban como en el mismo barco mío y empezaron a comprar carros, yo veía que se compraban convertibles y yo anduve en bus mucho tiempo y tenía un carrito ahí todo chanda”, añadió.

También dijo que los actores con buenas finanzas son los que se pueden dar el lujo de rechazar trabajos para los cuales no se sienten cómodos.

“Casi siempre te toca meterte en lo que te den y más si estás arrancando… La única forma en la que digas que no a un proyecto es porque tienes buenas finanzas o porque tienes el foco muy claro", aseveró.

Por otro lado, también reveló lo que para él son los retos más difíciles dentro de la actuación.

“Yo odio ese tipo de escenas (las de cama), es muy incómodo, esas y las de pelea son las que más odio, y es que no es divertido estar ahí en pelota, fingiendo que haces algo con 30 personas mirándote, el beso tampoco es rico”, señaló.