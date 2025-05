Norma Nivia, ya tras su salida de ‘La casa de los famosos’, ha estado respondiendo a diferentes medios de comunicación. No solo ha hablado de lo que vivió en el programa, también de lo que le esperar ya en su vuelta a su vida después del reality.

Por supuesto, la principal pregunta que le hacen a Norma es si continuará viviendo con su ex en el apartamento donde vivían ambos antes de entrar a la casa.

En declaraciones a Infobae, Nivia aseguró que no quiere seguir viviendo con su ex, luego de haber comenzado una relación con Mateo (Peluche) al interior del reality.

“Yo se lo he pedido demasiado a la vida, al universo… por favor, cuando yo salga que eso ya esté vendido, que mis cosas estén empacadas y no tenga que volver a esa situación”, confesó.

Aclaró que antes no le importaba compartir espacio, pero ahora que su situación sentimental cambió, dice que “vivir con el ex podría ser una situación incómoda”.

Sobre el tema de compartir apartamento con su ex, Norma dijo entre los dos tomaron la decisión de remodelar el espacio y vivir allí porque era amplio. “Nos pareció que estaba bien, lo suficientemente grande como para compartir sin tener que estar juntos”, afirmó.

La actriz tolimense también explicó la razón por la cual terminó con su antigua pareja, el reconocido productor y director de arte, Eugenio García.

“La verdad terminamos, porque como que ese amor romántico se acabó, pero nos tenemos mucho cariño. Entonces, pudimos convivir juntos como roommates, pues porque no nos detestamos, no terminamos por cachos ni nada, no terminamos mal, terminamos simplemente porque el amor murió, se transformó”, puntualizó.