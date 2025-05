Lady Tabares, reconocida por su personaje en la exitosa película colombiana ‘La vendedora de rosas’, y su participación en el reality ‘La casa de los famosos’, volvió a ser tendencia en redes sociales al relatar que un miembro de su familia murió.

Leer más: Norma Nivia reveló si continuará viviendo con su ex tras su paso por ‘La casa de los famosos’

La actriz reveló a sus seguidores en redes sociales que su gata, llamada Manchas había muerto. De acuerdo con Tabares, la minina que la había acompañado por casi veinte años, se convirtió en uno de sus pilares emocionales durante una dura etapa de su vida.

La muerte de Manchas ocurrió cuando Lady se encontraba aún dentro del programa ‘La casa de los famosos’, por lo cual recibió la noticia el pasado 27 de abril cuando salió del programa y retornó al mundo real.

Tras varios días de duelo por la lamentable noticia, la artista dedicó unas emotivas palabras a su mascota y compañera de vida.

Le puede interesar: Video: mujer hace entrada triunfal a su fiesta de cumpleaños 96 con icónica canción de Gloria Trevi

“Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo mi viejita hermosa. La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación. Al momento de partir la besé y justo le dije: ‘Mi viejita, espérame, perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida‘”, escribió.

“Sé que no quiso dejarme pero su cuerpo no pudo esperarme pues estaba agotado. No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida causa. Estoy …. Dios mío que dolor tan grande y aunque ha pasado una semana no me puedo acostumbrar a tu ausencia en el balcón. Cómo explicarlo.”, agregó en la publicación que está acompañada de una video de la gata.

Lea además: Murió Charley Scalies, actor de las series ‘Los Sopranos’ y ‘The Wire’, a sus 84 años

Para Lady, Manchas no era solo una mascota, pues la acompañó cuando pagaba su condena de 26 años y 6 meses en la cárcel.

Tras la publicación, decenas de internautas lamentaron la muerte de Machas y enviaron mensaje de apoyo a la actriz.

“Lamento mucho tu pérdida Lady. Permítete sentir ese dolor y transmutar a través de él, todas las enseñanzas que te dejó tu hermosa mascota. Son seres que dan luz y es maravilloso corresponder a ellos con la misma energía.”; “Un angelito más en el cielo cuidándote y agradeciéndote todo el amor que le brindaste”; “Te enviamos un abrazo súper fuerte a la distancia”; “Dale espacio a otro bebé verás que es como si reencarnaran y sentirás de nuevo su amor”; “es difícil perder a una mascota entiendo tu dolor”.

Lea acá: Karol G reveló cómo fue su relación con Shakira cuando grabaron TQG: “Me confió cosas muy personales”