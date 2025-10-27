Durante la segunda temporada de La casa de los famosos por el Canal RCN, una de las participantes más sonadas fue Lady Tabares, recordada por su papel en ‘La vendedora de rosas’.

Lady llegó al reality y aunque no llegó a la final, si ganó bastante seguidores. Sin embargo, la actriz generó preocupación en estos días por un en vivo que realizó en TikTok, en el cual se veía muy afectada emocionalmente.

“Llevo varios días ‘maluquita’. Hoy me desperté muy mal, como agotada de todo lo que he venido pasando. Qué embarrada, la verdad. Yo quisiera como morirme, si no fuera porque de tantas veces que lo intenté... me cansé. Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar”, narró.

Fue tan fuerte ese momento que la plataforma le enviaba mensajes de ayuda psicológica en ese momento que hablara con alguien. Igualmente los cibernautas le daban mensajes de apoyo, pero Lady estaba devastada.

“Yo no suelo hacer esto pero duelen muchas cosas. Es muy complejo”, expresó. Y es que Lady, nacida en Medellín el 31 de mayo de 1982, le ha tocado muy duro durante su vida.

Su salto a la pantalla grande se dio en 1998 cuando protagonizó ‘La vendedora de rosas’, película del director Víctor Gaviria que se convirtió en símbolo del cine colombiano social.

El reconocimiento internacional que obtuvo por su actuación contrastó con la realidad que vivía fuera de cámaras. Años más tarde fue condenada por un homicidio, del cual ella ha insistido que no tuvo responsabilidad directa.

Lady Tabares cumplió una condena de 12 años de cárcel.

Tenía 21 años y estaba embarazada cuando ingresó a prisión, enfrentando allí uno de los periodos más duros de su vida. Tras cumplir 12 años en reclusión, obtuvo detención domiciliaria en 2014 y tiempo después recuperó su libertad.

Aunque la actriz no se ha vuelto a pronunciar, los seguidores siguen atentos a sus publicaciones para brindarle ayuda en cualquier momento.