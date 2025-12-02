Miguel Uribe Londoño, padre del inmolado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció este martes que renuncia a su militancia en el Centro Democrático.

Esto luego de que la propia colectividad opositora hubiese anunciado el pasado lunes que Uribe Londoño salía de la precandidatura por el partido tras una llamada del candidato presidencial independiente, Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, para informarle que Uribe Londoño iba a renunciar a su precandidatura para apoyar su campaña.

Uribe Londoño expresó este martes que el sacrificio de su hijo le costó la vida y que, por honrar su legado, hoy a él le han intentado clavar un puñal: “Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”.

Horas antes, Uribe Vélez confirmó que el proceso de escogencia de un candidato único continúa, pero ahora sin Andrés Guerra que se bajó de su aspiración presidencial y sin Miguel Uribe Londoño, que lo retiraron.

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, comenzó diciendo Uribe Vélez a través de un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, reiteró su “voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana que incluya un amplio espectro” que abarque desde el abogado Abelardo De la Espriella hasta Sergio Fajardo.

“Un acuerdo de esa naturaleza, y nosotros estamos dispuestos a aportar, tiene que lograr de manera paciente entendimiento sobre asuntos fundamentales que apunten a la seguridad de todos los colombianos, a la operación eficiente, austera del Estado, al gran crecimiento de la economía y al bienestar social colectivo”, agregó el expresidente.

Uribe aseguró que una vez se consolide la coalición -de la que Fajardo no se ha referido al respecto y que encuentra resistencia entre algunos precandidatos de derecha- los precandidatos “también tendrán que reconocer ante la opinión pública las diferencias entre los diferentes aspirantes”.

Se conoció además que la decisión del CD era casi irreversible y además había roces con el precandidato pues Uribe Londoño supuestamente no llegaba a las reuniones con el expresidente Uribe y al parecer manejaba su propia agenda.

Y Uribe Londoño había alcanzado a advertir tras enterarse de que lo habían retirado del partido: “No renuncio ni me renuncian”, agregando: “Desmiento categóricamente que he renunciado al CD y al proceso interno de la escogencia del candidato. Nadie puede decir que yo he dicho eso. (...) Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa, o por llamadas”.