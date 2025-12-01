Tras la encuesta más reciente de Invamer que establece que en intención de voto lideran a la Presidencia Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, estos dos últimos reaccionaron en redes sociales y medios de comunicación.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella escribió en X: “Hay varias encuestas que me dan a mí como ganador contra Cepeda en segunda vuelta. Yo estoy seguro de que si la gente de centro tiene que escoger entre un empresario exitoso y una persona que destruye el país y es más de cómo estamos ahora. Yo creo que ellos votarían por mí”.

Y el candidato presidencial y exgobernador Sergio Fajardo dijo en la emisora La FM: “Yo nunca estaría con Abelardo De la Espriella” y agregó sobre Cepeda: “Mi confrontación con los candidatos de izquierda será política y se basará en mi propia trayectoria. No acompañaré a personas que recurran a expresiones que promuevan violencia”.

Resultados de la encuesta

A la pregunta “Si las elecciones a la Presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”: el 31,9 % respondió por Iván Cepeda; 18,2 % por Abelardo de la Espriella y el podio lo completa el centrista Sergio Fajardo con 8,5 %.

A estos tres le siguen figuras como Miguel Uribe Londoño con un 4,2 %; Claudia López, 4,1 %; Vicky Dávila, 3,7 %; Juan Carlos Pinzón, 2,9 % y Germán Vargas Lleras, 2,1 %.

El sondeo también preguntó por varios hipotéticos escenarios de cara a una segunda vuelta, primero planteó a Cepeda, De la Espriella y Fajardo como los únicos candidatos y quien continúa liderando es el candidato del Pacto Histórico (45,6 %), le sigue el abogado de derecha De la Espriella (25,6 %) y cierra Sergio Fajardo (24,9 %). Mientras tanto el 3,8 % votaría en blanco y el ,1% respondió “otros”.

Si se enfrentara al exalcalde de Medellín el resultado para el abogado no sería muy alentador. Fajardo encabezaría con 51,7% de los votos, mientras que el del movimiento Defensores de la Patria quedaría relegado a un 38,9 %.

Cosa distinta pasa en una hipotética segunda vuelta que enfrente a la izquierda con el centro: Cepeda ganaría con una diferencia corta (48,9 %) al tiempo que Fajardo le sigue muy de cerca (46,4 %).

La encuesta Colombia Opina #19 fue realizada por la firma Invamer S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio que consultó a 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.