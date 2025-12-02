El Centro Democrático sospechaba del eventual respaldo de su ex precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del inmolado senador y también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien puntea en las encuestas como la más fuerte figura de la derecha.

Lea también: Lisette Malkun, la destacada chef que murió tras caer de octavo piso en el norte de Barranquilla

Así lo reportó la revista Semana, afirmando que el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad opositora, puso en conocimiento de la bancada lo que estaría sucediendo con el Uribe Londoño.

El domingo 30 de noviembre las cosas comenzaron a complicarse para Uribe Londoño, tras llamada por parte de De la Espriella, informando al expresidente Uribe de las intenciones del precandidato uribista.

Lea también: Las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para dejar el poder en Venezuela

Pero el equipo del precandidato desmintió varias veces la noticia de su expulsión.

No obstante, el mismo Centro Democrático que oficializó su expulsión a través de un comunicado: “El Centro Democrático agradece la franqueza del doctor De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, precisó el partido en un comunicado el lunes pasado.

Lea también: Intento de hurto en joyería de Bucaramanga apunta a ‘Los Costeños’ y a un posible nexo con el ‘Tren de Aragua’

Pero Uribe Londoño advirtió: “No renuncio ni me renuncian”, agregando: “Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa, o por llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración, como yo lo afirmé: No renuncio, ni me renuncian”.

Sin embargo, la decisión del CD era casi irreversible y además había roces con el precandidato pues Londoño supuestamente no llegaba a las reuniones con el expresidente Uribe y al parecer manejaba su propia agenda.