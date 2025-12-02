Lucho Gazón, exalcalde de Bogotá, le ganó el pulso a varios actuales congresistas y será la cabeza de lista para el Senado por la coalición entre los partidos Alianza Verde y En Marcha. La decisión se tomó luego de una reunión en la noche de este lunes 1 de diciembre.

Leer también: Abelardo de la Espriella reacciona a encuesta y pronostica que centro votaría por él en segunda vuelta

No era un nombre que había sonado desde el principio, pero ante el acuerdo de las dos colectividades para poner fin a las disputas, se decidió que el exmandatario de la capital de la República sea la cabeza de la lista. Garzón viene apoyando la candidatura del exministro de Interior, Juan Fernando Cristo, director de En Marcha.

La puja por ser cabeza de lista estaba entre el senador Jota Pe Hernández, quien argumentó ser la votación más alta de la lista en 2022; Ariel Ávila, del sector que es cercano al Gobierno; y Angélica Lozano, por tener buena favorabilidad.

También venía pidiendo lugar el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para su hermano Jhon Amaya, aunque no llegó a calar dentro de la coalición. El mandatario regional luego puso otro nombre, el de Duvalier Sánchez, representante a la Cámara.

Importante: Miguel Uribe Londoño califica de “inaceptable” la decisión del Centro Democrático de retirarlo de la contienda

Alianza Verde, que ya viene dividido entre sectores afines al Gobierno y los que no, había mandado a realizar una encuesta, pero finalmente no se tomó en cuenta.

Garzón fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 por el Polo Democrático. También fue ministro de Trabajo durante la presidencia de Juan Manuel Santos.