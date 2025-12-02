Pese a las fracturas en el interior del Centro Democrático, su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, confirmó que el proceso de escogencia de un candidato único continúa, pero ahora sin Andrés Guerra que se bajó de su aspiración presidencial y sin Miguel Uribe Londoño que lo retiraron.

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, comenzó diciendo Uribe Vélez a través de un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, reiteró su “voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana que incluya un amplio espectro” que abarque desde el abogado Abelardo De la Espriella hasta Sergio Fajardo.

“Un acuerdo de esa naturaleza, y nosotros estamos dispuestos a aportar, tiene que lograr de manera paciente entendimiento sobre asuntos fundamentales que apunten a la seguridad de todos los colombianos, a la operación eficiente, austera del Estado, al gran crecimiento de la economía y al bienestar social colectivo”, agregó el expresidente.

Uribe aseguró que una vez se consolide la coalición -de la que Fajardo no se ha referido al respecto y que encuentra resistencia entre algunos precandidatos de derecha- los precandidatos “también tendrán que reconocer ante la opinión pública las diferencias entre los diferentes aspirantes”.

La expulsión de Miguel Uribe Londoño

Una hora después de que el precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño desmintiera cualquier información sobre su renuncia a la contienda o que lo hayan retirado de la misma, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado retirando al precandidato de la lista de aspirantes presidenciales, lo que le dio un giro de 180 grados a esta situación que ha levantado varias reacciones en el sector político.

En el comunicado de seis puntos, la colectividad afirma que el pasado sábado el expresidente Uribe recibió una llamada del precandidato Abelardo de la Espriella en la que el abogado le confirmó que Uribe Londoño le informó su decisión de retirarse de la campaña para adherirse a la suya.

Ese mismo día, según el comunicado de prensa, el exmandatario recibió un mensaje de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y también precandidato Miguel Uribe Turbay, en el que le informó que estaba por tomar una decisión “muy seria con su familia”, por lo que se excusaba de participar en el foro del domingo y le pedía una reunión de 10 minutos el lunes.

Sin embargo, dicha reunión no se pudo realizar por motivos personales del expresidente Uribe. En la mañana de este lunes, “el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con Uribe Londoño, a quien le anticipó que le enviaría unas preguntas vía WhatsApp”, sin especificar de qué se trataban.