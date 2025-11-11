Una tragedia ha causado consternación en la comunidad indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un hombre y un niño murieron calcinados la noche del pasado viernes dentro de una vivienda de madera y zinc, ubicada en la vereda Uranio Bajo, corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga, Magdalena.

Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Conchange Moscote, de 30 años, y Alaín, un menor de siete años. De acuerdo con los habitantes del sector, ambos se encontraban en la zona para trabajar en una finca cafetera.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el incendio se desató hacia las nueve de la noche. Los vecinos afirmaron haber escuchado gritos pidiendo ayuda, pero las llamas avanzaron con tal rapidez que resultó imposible acercarse al lugar.

“El fuego consumió la vivienda en minutos”, relató un habitante de la zona, quien lamentó la imposibilidad de auxiliar a las víctimas debido a la intensidad del incendio.

Exigen esclarecer las causas del incendio

El hecho ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes insisten en que el caso sea investigado a fondo para determinar si el incendio fue accidental o provocado.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez expresó: “No se entiende por qué estas dos personas no lograron salir, ni por qué nadie pudo ayudarlas, siendo una estructura tan frágil. Es necesario determinar si hubo manos criminales detrás de esta tragedia”.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho ni han informado avances en la investigación.

La muerte de Leonardo y el pequeño Alaín ha sido calificada como una tragedia humanitaria que ha puesto en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas comunidades indígenas de la Sierra Nevada. En la zona, los líderes sociales denuncian precariedad en las condiciones de vida, falta de presencia institucional y una creciente tensión por conflictos territoriales y ambientales.

Organizaciones de derechos humanos han reiterado el llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y protección de los pueblos originarios que habitan en esta región del norte del país.