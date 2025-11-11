Consternación y dolor reinan en el municipio de Corozal, Sucre, por la aparente muerte por inmersión del enfermero Francis Salgado Hernández.

Al mediodía de este lunes 10 de noviembre el joven cayó al cauce del Arroyo Grande de Corozal, al parecer sin querer, y desde entonces no logró salir, por lo que personas de la zona y rescatistas de los Bomberos y Defensa Civil iniciaron su búsqueda, la cual al caer la tarde no arrojó resultados positivos.

Suministrada a EL HERALDO

Trascendió que Francis Salgado Hernández cayó al Arroyo Grande de Corozal, a su paso por el barrio Los Cerezos, cuando intentaba rescatar unos cerdos que tenía en cría.