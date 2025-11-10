En el marco de la ofensiva contra la delincuencia organizada, el Gaula de la Policía Nacional logró en distintas acciones la captura de cinco hombres y la aprehensión de un menor, quienes presuntamente exigían pagos extorsivos a comerciantes y empresarios del Magdalena, bajo amenazas.

En la capital del departamento, fue capturado un adulto y aprehendido un menor de edad, quienes, según las autoridades, cobraban hasta $700.000 mensuales a comerciantes de diferentes barrios de la ciudad, intimidándolos con represalias si no accedían a sus exigencias.

Por otro lado, en el municipio de Ciénaga, fueron detenidos en flagrancia alias Kevin y alias Donald, presuntos responsables de realizar cobros extorsivos a estaciones de servicio y establecimientos comerciales.

En el operativo se les incautaron panfletos intimidantes, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para cometer los delitos.

Finalmente, en una acción conjunta entre el Gaula y el Modelo del Servicio de Policía, fueron capturados dos hombres que, según la investigación, exigían pagos de hasta $900.000 mensuales al gremio de tenderos, además de un cobro inicial denominado matrícula.

Los capturados y el menor aprehendido, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro del proceso investigativo.

“La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha frontal contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía Nacional. ¡Yo no pago, yo denuncio!”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.