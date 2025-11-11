En una jornada colmada de talento, color y orgullo cultural, las 39 candidatas al Reinado de Independencia de Cartagena demostraron sus habilidades artísticas durante la Prueba de Talentos que se efectuó este lunes 10 de noviembre en el Hotel Corales de Indias.

Más de 300 personas que hacían parte de las comitivas, acompañaron a las candidatas en un espectáculo que dejó en evidencia la diversidad artística y la pasión de las jóvenes por las raíces culturales.

El comité evaluador seleccionó a seis ganadoras, que recibirán un estímulo económico de $1.100.000 cada una, por su destacada puesta en escena.

En la modalidad de danza ganaron: Lisney Vergara, de la Urbanización Ciudadela India Catalina con su presentación denominada “Nacimiento de la Cumbia”; Valentina López, de Zaragocilla, con “Ritmos de libertad, historia y tradición”; Delia, Álvarez, de Nelson Mandela, sector Los Olivos, con “Raíces de libertad”; María Ángel Cassiani, de Villa Fanny, con “Catalinaluango, diosa de las aguas”, y Valeria Porto, de La Campiña, con “Latidos de libertad”.

Cortesía alcaldía de Cartagena

Mientras que en oratoria ganó Melani González, de Daniel Lemaitre con su presentación “Cartagena, la que somos”

Las presentaciones incluyeron 5 monólogos, 2 interpretaciones a capela, 1 pintura en vivo, y una amplia muestra de danzas tradicionales y urbanas, que fueron las grandes protagonistas de la jornada.

Tras el evento el alcalde Dumek Turbay Paz dijo que “ello demuestra que nuestras lideresas son portadoras de talento, disciplina y amor por la cultura. Hoy, Cartagena celebró su riqueza artística a través de cada una de ellas”.