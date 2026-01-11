Las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús acaparan la atención de los sincelejanos con la variada programación que ofrecen.

Uno de los eventos más tradicionales de la fiesta es el Reinado Popular que ya tiene a sus favoritas, es decir, a las representantes de diversos sectores que se han ganado los primeros concursos realizados.

Una de las ya ganadoras es la representante del barrio Santa Cecilia, Michel Barrios, quien fue electa como la reina del Palacio de la Pantaleta. Se hizo acreedora a varios premios entregados por este almacén, entre ellos la suma de un millón de pesos en efectivo.

Alcaldía de Sincelejo

Además, la representante del barrio Vallejo, Deisy Silva, fue electa la Reina de Corecinorte.

Las dos veladas de elección se efectuaron la tarde del sábado 10 de enero en las sedes de las entidades antes mencionadas.

Para este domingo 11 de enero las 17 beldades tienen una cita a partir de la 1:00 de la tarde en el Centro Comercial Viva, donde además esta tarde finaliza, después de cuatro días de apertura, el Festival Gastronómico del Frito Sabanero. No solo es un espacio gastronómico, también hay música y presentación de cuenteros.

Desfile de motos

A las 3:00 de la tarde de este domingo también se desarrollará por las principales arterias viales de paso nacional en Sincelejo el Desfile de Motos. Inicia en las afueras de Cecar y culmina en la troncal, vía a Sampués, con un baile amenizado por los artistas El Gran Tili, Kevin Men, Luis Dreik, JR Nigga y otros más.

El alcalde Yahir Acuña Cardales reitera el llamado a disfrutar y vivir en paz y tranquilidad “las fiestas más alegres de Colombia”.

Arte y cultura

El arte y la cultura también tienen su espacio en las Festividades del 20 de Enero y para este domingo a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza Olaya Herrera habrá la Rueda Artesanal del Bullerengue; mientras que a las 5:00 de la tarde en el Parque 20 de Enero del barrio La Selva se desarrollará el Enerino de los Niños y Niñas, y desde las 6:30 de la tarde en el barrio El Cortijo será el Enerino de Cine al Parque.

Lo que indica que en las fiestas populares de Sincelejo hay espectáculos para todos los públicos.