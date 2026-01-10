En el marco de las Festividades del 20 de Enero 2026 fue programado para este domingo 11 de enero el Desfile de Motos que parte de la Troncal de Occidente, específicamente de las afueras de la universidad Cecar.

Le puede interesar: Montería cerró el 2025 con una inflación de 3,92 %, por debajo del promedio nacional

El evento está previsto para iniciarse a las 4:00 de la tarde, pero con antelación habrá cierres viales temporales a lo largo del recorrido.

De acuerdo con la alcaldía de Sincelejo, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde habrá cierres viales entre la terminal de transportes Brasilia y el Hotel Panorama, es decir, en la Avenida Ocala, con motivo de las válidas de motos FZ50, competencias y show de stunt.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Por su parte el Desfile de Motos parte de Cecar y llega hasta El Maizal y de allí empalma con la Variante a Tolú hasta el antiguo motel La Fontana, retorna a El Pescador y Maizal, y finaliza en un predio en la vía hacia el municipio de Sampués.

Vea aquí: Convento de La Popa, en Cartagena, tendrá nueva ruta de acceso

Durante el desfile habrá un amplio dispositivo de seguridad y atención, que incluye reforzamiento de personal logístico, presencia de la fuerza pública, organismos de socorro, agentes de tránsito y monitoreo permanente por parte de las autoridades competentes.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Además, el desfile contará de manera permanente con la participación de ambulancias de organismos de socorro y entidades privadas, Cuerpo de Bomberos, brigadas de primeros auxilios, vallado en todo el recorrido con refuerzo de mallas en puntos estratégicos, y personal logístico de la Corporación 20 de Enero.

Lea también: Los Cuadros Vivos, un patrimonio de Galeras para el mundo

El alcalde Yahir Acuña Cardales le hace un llamado a la ciudadanía para que tome vías alternas, programe sus desplazamientos con antelación y atienda las indicaciones de las autoridades, con el fin de garantizar una jornada segura y en orden en el marco de todos los eventos de las Festividades del 20 de Enero.