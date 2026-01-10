Desde el jueves 8 de enero y hasta mañana domingo 11, en el marco del Festival Folclórico de la Algarroba, está abierta al público la galería de arte a cielo abierto más grande del mundo.

Se trata de los Cuadros Vivos del municipio de Galeras, que desde diciembre del año 2024 hacen parte de la lista de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Cada día una calle de Galeras es vestida con aproximadamente 30 cuadros vivos que son expuestos al público a partir de las 6:00 de la tarde. En ellos se aprecia el talento y la creatividad de los galeranos personificando temas cotidianos, religiosos, mitos y leyendas.

Los creadores de los cuadros vivos participan en las categorías, tradicional, experimental, corregimientos y nacional, donde un jurado evalúa y escogerá esta noche del sábado 10 de enero a los finalistas que nuevamente serán expuestos en la última noche del Festival Folclórico de la Algarroba que es mañana domingo.

Este arte efímero es apreciado por miles de visitantes tanto nacionales como extranjeros que disfrutan cada una de estas creaciones, se toman fotos y hacen videos en medio del calor humano y la música de gaitas que ambienta cada una de las calles vestidas.

La programación de este sábado se extenderá hasta la madrugada con la presentación del artista Mr. Black.