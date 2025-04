Su corazón latía fuerte al despertar, un dolor que comenzó en el pecho se expandía por todo su cuerpo, las lágrimas corrían por sus mejillas, había una sensación de desespero. Saltó de la cama y entonces la única medicina que alivió su dolor en el instante fue recorrer con una pluma las páginas de un cuaderno con un mensaje claro y contundente que le enviaba Rocío a su sobrina a través de un sueño.

¿Pero quién es Rocío? Según la descripción de Milena Antolinez, conocida en la industria de la música caribeña como Cumbia Queen, Rocío era una mujer excepcional, era la consentida en una familia donde la mayoría de sus miembros eran hombres, era una madre, una hija, una hermana y la tía universal, pero también fue la víctima de un ser sin corazón que acabó con su vida de una manera despiadada.

Ella fue una mujer que un día salió de casa con la promesa de regresar, pero jamás se reencontró con los suyos. Esta es una historia impactante que tuvo una mágica representación a través de la canción Rocío, escrita e interpretada por Cumbia Queen, como una dedicatoria a su tía y a todas las victimas que estuvieron en manos de aquel hombre.

En el video musical del tema se perpetuo este caso a través de un cuadro vivo, que es una representación actoral, efímera, de una escena detenida en el tiempo, sobre un suceso, una alegoría o un motivo que puede ser de carácter religioso, moral, histórico y satírico.

Este estuvo a cargo de la artista Adriana Luna, quien a través de su sensibilidad logró simbolizar con cada detalle los hechos.

En el 2024 la Unesco declaró los ‘Cuadros Vivos de Galeras’, Sucre, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y con la canción dedicada a Rocío, fue llevada por primera vez a una producción audiovisual.

Jesús Rueda

En conversación con EL HERALDO Cumbia Queen y Adriana Luna, las dos artistas que avivan esta historia, se refirieron a la interpretación, la producción del video musical y la realización del cuadro vivo. Detallaron el proceso creativo que hubo a través del trabajo en equipo y el mensaje que quisieron transmitir con esta obra de arte.

“Ya no me esperen”

“Como el rocío que se posa entre las flores tempranito en la mañana/ te apareciste llorando en mi sueño asomada en mi ventana/ me prometiste volverías a verme que no te buscara, pues no te hallaría/ me diste un dulce besito en la frente y desapareciste con la luz del día”. Así es como Cumbia Queen inicia su canto lleno de nostalgia y dolor, ella afirma que así apareció su tía Rocío en el sueño diciéndole que no la buscarán más.

“Rocío es una catarsis hecha canción, realmente pasaron 15 años para yo poder hablar desde mi corazón y contarle al mundo que tenía un dolor muy grande porque mi tía a la que quería mucho, un día salió de casa y Rocío no regresó más. Dentro de las especulaciones ella salió con esa persona que fue su pareja sentimental, desapareció y luego se revelaron unas investigaciones en las que hay alrededor de 7 casos más de mujeres desaparecidas. Esta persona hoy se encuentra en la cárcel”, contó Milena.

En pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19, Rocío apareció en los sueños de Cumbia Queen y le dijo que ya no había que esperarla más, que ya no volvería, pero que estaría todas las mañanas en el rocío que aparece con el alba y en la tarde al caer el sol. Para ella, esa sería la muestra de que su tía vuelve a estar con toda su familia.

“Creo sinceramente que es un mensaje que ella quería compartir para mí, para su hijo y para las otras familias de las demás víctimas. Sí, nos duele, pero hay que transformar ese dolor ahora, hay que darle una nueva forma para soltar, dejar ir y avanzar. Yo lo hice con esta canción”, afirmó.

Cuadro vivo de impacto

Los cuadros vivos de Galera Sucre son la representación más genuina que existe en Colombia, y cuando Cumbia Queen invitó a Adriana Luna para hacer parte de la canción Rocío, las emociones de la artista se descontrolaron, sobre todo porque ella tenía el trabajo de realizar un cuadro de un una situación real y con un trasfondo muy fuerte. Sin embargo, ella confió en el proceso y todo se dio de manera natural.

“Esta es una historia que si cualquiera la conoce de fondo le toca muchísimo las fibras. Milena y yo empezamos a hablar de cada uno de los elementos que ella quería que estuvieran allí, porque cada cosa fue muy bien pensada, cada detalle dentro de un cuadro vivo es muy significativo”, anotó Adriana Luna.

En el video se observa a Cumbia Queen en Punta Roca, Puerto Colombia, llevando unas flores amarillas en un canasto. Este lugar es significativo por ahí fue donde hallaron el cuerpo de Rocío. Las flores son un símbolo de una foto que tiene Milena con su tía, donde lleva puesta una blusa con flores amarillas.

“Los portarretratos vacíos que se observan en el cuadro vivo son en honor a esas personas que han corrido la misma suerte de Rocío, pero cuyos casos no han sido cerrados. Las velas que representan la espera, son de colores, porque algunas de las víctimas pertenecían a la comunidad LGBTI. Las personas que están ahí tiradas en el suelo dentro del altar están enlazadas con hilo rojo que representa la sangre. Se observa además una careta blanca, y en el fondo de esta hay ausencia de luz, lo que significa la malevolencia que hay en ese ser”.

Cortesía

Al fondo de este cuadro, igualmente se encuentra Milena frente al altar visualizando varias fotos de su tía, esto posee un significado de una costumbre que es herencia de su abuela.

“Quise también representar esta tradición que tenía mi abuela de levantar altares. El mantel lo busqué por todas partes, porque quería que se viera muy antiguo, y el proceso de grabación fue increíble, aunque un poco espeluznante porque es muy fuerte toda la historia. Normalmente estos cuadros vivos duran dos horas, se les da unos minutos a los actores para descansar cada media hora y de nuevo vuelven a su posición y para las tomas nosotros duramos prácticamente ese tiempo”, contó Milena.

Desafíos y talentos

Cumbia Queen contó que al momento de hacer el cuadro vivo lloró del dolor por la posición en la que se encontraba en el altar, sentía que sus piernas se acalambraron, pero aun así, siguió manteniéndose para que la producción quedara muy estética.

“Además de esto, fue una producción que hicimos con pocos recursos. Un día me encontré con un gran cineasta que se llama Camilo Ramírez, él vive en Cartagena y me dijo que sí enseguida. Grabamos una maratón de 3 videos en 4 días, no sé cómo lo logramos. Terminamos las grabaciones en la madrugada bastante cansados, pero muy contentos”, contó Cumbia Queen a esta casa editorial.

Los artistas que participaron en el cuadro vivo escogieron la forma en la que participarían, esto con el fin también de resaltar su talento y darles la oportunidad de construir ideas. Para Milena es importante apoyar el arte y a los jóvenes que se dedican a esta profesión. Así fue como todos inmortalizaron a Rocío.