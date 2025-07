Barranquilla ya es, desde hace muchos años, la ‘Casa de la Selección Colombia’ para los partidos de eliminatorias al Mnundial. Con un nuevo proyecto que está siendo ejecutado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el hogar de la ‘Tricolor’ también pasará a ser su hospedaje oficial, el sitio en el mundo en donde se podrán preparar y descansar antes de las batallas deportivas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Así lo contó a EL HERALDO el barranquillero Ramón Jesurún, presidente de la FCF, quien ha liderado una serie de importantes inversiones para fortalecer la institucionalidad de la escuadra nacional, que han ido desde la adquisición de un moderno bus, hasta la edificación en la urbanización de Alameda del Río de una sede deportiva que no tiene nada que envidiar a las de las demás escuadras nacionales o clubes profesionales del continente y varias partes del mundo.

Y es que al ingresar, además de auditorios y una edificación ya de por sí moderna para las necesidades administrativas, hay un camerino y gimnasio de lujo, comedor, además de zonas húmedas dos canchas de entrenamiento y espacios para el fútbol playa, baloncesto, voleibol, fútbol-tenis y hasta padel.

“Creo que es una de las herramientas más importantes que hemos conseguido en los últimos años; es una sede maravillosa, que la vamos a complementar con un hotel, una concentración para nuestras selecciones, especialmente para el equipo de mayores –masculino y femenino–, pero también tendrán acceso sin duda a todas las otras selecciones que tengan la opción de ir a hacer sus pretemporadas o sus preparaciones para los torneos respectivos en Barranquilla”, explicó Jesurún.

Para el dirigente de la FCF, no cabe ninguna duda de que con “la terminación del hotel se complementa una sede que es absolutamente un ejemplo para muchas partes del mundo y que creo que enaltece y enorgullece mucho el trabajo de nuestras selecciones y le da mucha seguridad, mucho blindaje a todas las preparaciones de cada una de nuestras selecciones”.

Un segundo hogar

Johnny Olivares Vista de las obras del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol, en el sector de Alameda del Río.

La zona donde se edifica el hotel es ideal. No solo es un sector tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, sino que al quedar al interior de la sede deportiva, los desplazamientos serán menos largos y desgastantes.

Esto también implica ahorro de millones de pesos en acomodación y logística, pues tendrá espacio de sobra para albergar a todos los integrantes.

“Es un proyecto que es a todo nivel. Vamos a tener 47 habitaciones; es un complejo de dos pisos, con todas las estándares de calidad necesarios para el confort y el disfrute de nuestros jugadores cuando están concentrados. De eso se habla muy poco, el sacrificio de nuestros seleccionados pues no solo es el trabajo de campo, son los entrenamientos, es el tiempo que sacrifican, el estar con sus familias para pertenecer a la selección”, manifestó.

Afirmó que la idea del diseño de lujo del hotel les permitirá reducir las cargas de estrés para enfocarse en lo más importante para un futbolista: jugar y ganar para su país y los hinchas. Todo esto estaría finiquitado este mismo año.

“Ellos tienen que tener un hábitat donde estén contentos, donde estén con mucho confort, donde estén tranquilos, donde se sientan como en casa. Nadie se puede sentir mejor que en ninguna otra parte, y eso es lo que hemos pretendido hacer en Barranquilla. Hasta ahora estamos aspirando a que pueda ser culminada antes de finalizar este año, está muy adelantada la parte estructural, está prácticamente culminada, a más tardar a fin de este año o a comienzos del próximo, ya darla al servicio”, dijo.

Millonaria inversión

El desarrollo de los trabajos ha sido muy eficiente. Solo hace unos cuatro meses que se comenzó y la parte estructural ya se encuentra adelantada. Este medio tuvo acceso a la sede de entrenamientos y comprobó cómo los obreros trabajan a toda máquina para que estén listas en el menor tiempo posible.

“Nuestras obras comenzaron en el mes de marzo o finales de febrero, va a un muy buen ritmo, la idea es primordialmente pues que esté la selección Colombia de mayores. Repito, tendremos 47 habitaciones, si es necesario que haya dos selecciones no habría ningún inconveniente”, comentó.

Jesurún dijo, que sin duda, este debería un proyecto que debería poder replicar un equipo como el Junior de Barranquilla.

“Es una sede envidiable para cualquier selección y club en el mundo, recuerdo cuando don Fuad Char fue a la sede y la vio por primera vez y dijo: ‘esto es un monstruo’; ahora imagínese con hotel incluido, con todo. Así debería tener una el Junior, más o menos así, de ese nivel, pero que no es tan fácil”, expresó.

Y es que es difícil tener el flujo de caja para poder financiar los trabajos. La FCF se valió de varios factores para poderlo lograr ya que tiene un valor de “un poquito más de $35 mil millones, de los cuales cinco millones de dólares nos los suministra la Conmebol dentro de los programas de apoyo que ellos tienen para cada una de las federaciones, nosotros hicimos un ahorro y estamos utilizando la totalidad de ese dinero y el resto de la plata es de recursos propios de la tesorería propia de nuestra Federación”.

El mantenimiento del hotel correrá completamente por cuenta de la FCF y se está visionando la opción de poder darlo en administración a alguna empresa especializada en hotelería, porque según Jesurún, “zapatero tus zapatos y siempre es mejor estar con especialistas. Nosotros tuvimos esa experiencia en la sede de Bogotá y finalmente decidimos manejarla nosotros directamente y nos ha ido bien”.

En ese sentido, agregó que “es mucho más económica, ya en Barranquilla lo miraremos, lo estudiaremos y tomaremos la decisión en el momento adecuado cuando ya estemos próximos al servicio”.

Ampliación del Metro

Para Ramón Jesurún, sin lugar a dudas el proyecto del alcalde Alejandro Char de aumentar la capacidad a más de 60 mil espectadores en el estadio Metropolitano no solo es bueno, sino conveniente.

Desde hace muchos años, el Metropolitano se ha venido transformando para darle las mayores comodidades a la Selección. Esto desde que comenzó a albergar al equipo tricolor durante las eliminatorias al Mundial de Italia 1990.

Desde ese momento, salvo a muy breves y poco exitosos pasos por Bogotá y Medellín, Barranquilla ha sido el punto obligado para la Selección, pese a las peticiones continúas de otras ciudades que la reclaman todo el tiempo.

“Es uno de los temas álgidos que a nosotros nos toca enfrentar porque la Selección es un es un símbolo tan importante en el país que todas las ciudades tienen el derecho de aspirar a tenerla en sus sedes. Primordialmente Barranquilla históricamente, desde el año 1989 ha sido nuestra sede, digamos el ícono, y ha mostrado resultados que están a la vista, pero una de las particularidades que tiene indudablemente es su estadio, es el de mayor capacidad en el país”, expresó.

La cantidad de aficionados que se pueden citar en Barranquilla, donde en la últimas eliminatorias tuvo asistencias altas con llenos totales, es una garantía.

Sin embargo, no por ello no quiere decir que no sea necesario tener más asientos pensando en la Selección, pero sobre todo, en poder albergar eventos continentales: “Sí se necesita (la ampliación), la visión del alcalde Alejandro Char es magnífica, tratar de aumentar las graderías me parece una idea muy acertada que indudablemente va a ayudar mucho a Barranquilla a preservarla como sede. Indudablemente la Selección lleva mucha gente, hoy tenemos estadios en Suramérica que tienen 60, 70, 80 mil aficionados e incluso les cuento algo, nosotros no hemos podido ser sede de una final de Copa Libertadoras porque la capacidad del estadio no cumple con los márgenes que exige la Conmebol para hacerlo”.

Y cerró diciendo que “ojalá se cristalice muy pronto, yo estoy seguro que va a ser así, porque si hay algo que tiene el alcalde Char es que lo que él emprende, lo hace y va a ayudar mucho a que Barranquilla tenga torneos de muchísima importancia además de las eliminatorias”.

Se analiza un acto de inauguración del hotel de la Selección

Ramón Jesurún explicó a EL HERALDO que dentro del comité de la Federación Colombiana de Fútbol siguen analizando las posibilidades de realizar algún acto formal cuando se ponga en funcionamiento el nuevo hotel.

Al mismo, se podría, incluso, invitar al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien en otras oportunidades ya ha visitado al país, e incluso ha asistido al estadio Metropolitano en los partidos de la Selección Colombia.

“Creemos que las proyecciones pueden ser para finales de año o los primeros dos meses del 2026 y si tú quieres la inauguración yo hago una y los invitamos (dijo en tono de broma). La vez pasada a la inauguración de la sede vino el presidente de la Fifa –Gianni Infantino- pero bueno, este es simplemente un hotel que va a tener, como les digo, todos lo mejor para una buena concentración, pero sí, algún acto hacemos”, afirmó el directivo.

Entre tanto, este fin de semana se dará por finalizado el FCF Camp, el cual reunió a centenares de chicos de todos los rincones del país.