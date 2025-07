Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fue el invitado este miércoles al programa ‘En La Jugada de EL HERALDO’, donde analizó el presente de la Selección, habló del partido clave ante Bolivia por la Eliminatoria, y tocó otros temas como el Mundial de Clubes y el ‘caso Jhon Jáder Durán’.

El dirigente barranquillero, de 72 años, ratificó su voto de confianza al técnico Néstor Lorenzo y espera que el próximo 4 de septiembre la afición colombiana celebre, en ‘el Metro’, la clasificación directa al Mundial 2026.

¿Cómo ve a la selección Colombia de cara a esta doble fecha definitiva para buscar la clasificación al Mundial 2026?

Yo creo que uno tiene que establecer y hacer evaluaciones dentro de un contexto general. Aquí la gente muy rápidamente olvidó que esta misma Selección duró 28 fechas invictas, que esta misma Selección derrotó a campeones del mundo como Alemania y España, de visitante, en juegos amistosos, que jugamos una final de Copa América y que arrancamos muy bien la Eliminatoria. Hemos tenido unos partidos donde la Selección no ha jugado mal, donde hemos tenido unos resultados que finalmente fueron desfavorables, con jugadas en los últimos minutos, con un gol agónico que nos hace Uruguay, otro que nos hace Brasil, la misma Copa América la perdemos en tiempo extra. Y tuvimos dos partidos donde la Selección desentonó un poquito, que fueron ante Paraguay y Perú. Porque fíjate que contra Ecuador nosotros perdemos el partido pero la Selección jugó bien, solo se le puede recriminar que no la metimos y no pudimos lograr el resultado. Pero si uno habla, como dije al comienzo, de un contexto, de una generalidad, esta es una Selección buena, con un cuerpo técnico muy profesional, muy trabajador, con un ensamblamiento con el grupo de jugadores muy bueno. Estamos, por razones de números aritméticos, obligados a ganarle a Bolivia en la próxima fecha del 4 de septiembre en Barranquilla, y ya con eso, si logramos el resultados que todos pretendemos, sellamos nuestra clasificación al Mundial 2026.

¿Cómo ve ese partido ante Bolivia, en Barranquilla?

Ya se nos vino ese partido. Ustedes saben que el tiempo cada día pasa más rápido. Tenemos mucha tensión, de todas maneras es un rival que también está aspirando a clasificar por el sistema de repechaje. Van a venir con todas sus herramientas y con todo el deseo de lograr un buen resultado en Barranquilla. Pero nosotros estamos preparándonos para ojalá darle la felicidad al país esa noche, porque el partido lo más seguro es que sea en horario nocturno, en razón a la unificación de fechas que han pedido Bolivia y Venezuela para los dos últimos partidos, cosa que entendemos perfectamente. Nosotros estamos preparados para jugar a la una de la mañana, a las doce del mediodía, a la hora que sea. Necesitamos ganar ese partido con el apoyo del público. Queremos un ambiente de fiesta, que desde el minuto uno hasta el 90 animemos y refresquemos con cánticos positivos hacia nuestra Selección.

¿La continuidad de Néstor Lorenzo, una vez se consiga la clasificación, está garantizada?

Nosotros nunca hemos pensado en la posibilidad de un cambio de técnico, porque somos testigos, como les dije, del profesionalismo, del trabajo, de la dedicación de ellos, de haber encontrado algo que hace rato no teníamos, que es la interacción de ellos hacia las categorías menores, la sub-15, la sub-17, la sub-20, que es algo que nos complementa. Eso era algo que nosotros pretendíamos con su contratación. No hay ninguna duda que, logrando la clasificación, el técnico que irá al Mundial será el profesor Néstor Lorenzo.

Lo hemos visto observando uno que otro partido del Mundial de Clubes en los Estados Unidos. ¿Cómo le ha parecido la participación de los jugadores colombianos, especialmente los de la Selección, en este gran torneo de la Fifa?

Yo los he visto muy bien, con una gran calidad. Me ha gustado mucho que se nota el liderazgo en sus equipos, y ese liderazgo se traduce en mostrarse, en pedir la pelota, tú los ves gesticulando muy positivamente a sus compañeros. Me gusta mucho eso. Creo que en general han hecho un buen Mundial de Clubes. Jhon Arias y Richard Ríos siguen en competencia. Hay que ver ahora los partidos de cuartos de final, pero ojalá este par de equipos brasileños —Fluminense y Palmeiras— lleguen a las semifinales.

¿Ha sido un gran acierto como torneo el Mundial de Clubes?

Era un torneo que resultada muy expectante y había algunas críticas del éxito y no éxito del mismo, pero se ha demostrado que es completamente y totalmente exitoso. Las asistencias en los estadios han sido muy buenas. La llegada, porque es que la gente no ha querido entender, o no se ha dado cuenta, que cuando hablamos de los Estados Unidos, que tiene unos escenarios absolutamente maravillosos, la gente que va no es solo el latino que está allá, sino la gran cantidad de turistas latinos que vamos allá y que llenamos los estadios. Vimos muchos argentinos, vimos muchos brasileños, que son los dos países que nos están representando allá, y también mucha gente de otros países latinos, que no estamos en competencia, pero que también nos encanta el fútbol y nos encanta ir a ver fútbol a los Estados Unidos, y eso le colocó un sello de calidad y éxito absoluto a este Mundial de Clubes.

Ojalá pronto podamos ver a un club colombiano en un Mundial de Clubes. ¿Lo ve posible o lo ve muy lejano?

No tengo ninguna duda. Yo decía allá, con un poquito de frustración, pero al mismo tiempo con orgullo, si estuviera un equipo colombiano aquí habría 50 mil colombianos más dentro de este torneo, y es la verdad. Colombia es un país hoy absolutamente sólido en asistencia a los estadios, tanto para ver a la Selección como para ver a sus clubes. Pero sí, tenemos que lograr el mérito deportivo para lograr ese objetivo. Ojalá en estos cuatro años que viene podamos lograrlo. Al fin y al cabo hemos sido tres veces campeones de Copa Libertadores de América, también hemos sido campeones de Copa Sudamericana. Ojalá que en este cuatrenio que se inicia podamos lograr ese objetivo.

¿Se ha rumorado de la posibilidad de un torneo, como una especie de nueva edición de la Copa Confederaciones, donde supuestamente participaría Colombia como subcampeona de América, al ser Argentina campeona del mundo?

Eso no está en el programa de la Fifa, eso fue una especulación de prensa sin ningún soporte. Eso no está en los planes de Fifa en estos momentos. Creo que la última Copa Confederaciones se jugó por allá en 2017 y de ahí la Fifa la sacó de la programación, y no se ha restablecido.

¿Finalmente sí pasó algo en el camerino de Colombia en el intermedio del partido contra Perú, con Jhon Jáder Durán como protagonista?

Completa y totalmente falso. La persona que dio esa difusión mintió o fue engañada, una de las dos cosas. Mire, se los juro por mis nietos, que es lo que yo más quiero en esta vida, eso nunca pasó, jamás sucedió. Todo fue un invento. No sé con qué objetivo. fue un rumo sin sentido, para tratar de crear un sismo en la concentración. Les digo la verdad, nada de eso sucedió.

¿Cómo ha sido su relación con Jhon Jáder Durán? Lo que proyecta ante la prensa es la imagen de un muchacho irreverente y medio díscolo…

Yo conozco a Jhon Jáder desde que tenía 18 o 19 años. Acuérdense que él estuvo en las selecciones juveniles. Él, faltando tres o cuatro días para el Sudamericano sub-20 que se hizo en Colombia, fue vendido a los Estados Unidos y le toca abandonar la concentración para irse a su nuevo club, y ellos no nos permitieron contar con él. Ahí había iniciado yo una relación con él bastante buena. Sigo teniéndola muy buena. La relación de él con el técnico Lorenzo es magnífica. Cuando él salió de la concentración por su lesión se despidió bien del grupo, todo dentro de lo normal. Algunas conductas que se dicen y algunas otras cosas, pues él es un muchacho, es un tipo joven, es un tremendo futbolista y yo no tengo ninguna duda de que él va a demostrar que es uno de los mejores delanteros del planeta. Está muy joven, está creciendo.

Le conviene mucho ese paso al Fenerbahçe de Turquía, donde va a ser dirigido por el portugués José Mourinho…

No me disgusta, porque es un fútbol competitivo. Turquía tiene una liga fuerte. Ustedes analizan las nóminas de los grandes equipos de Turquía y hay jugadores de altísima calidad. Ojalá, si eso definitivamente queda confirmado, que le vaya bien. Yo creo que así será, porque él ha respondido en todos los clubes a donde ha estado.