Reelegido por tercera vez y de manera unánime. No hubo sorpresas de última hora. Ramón Jesurun Franco está tan firme como un roble en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, y continuará en el cargo por cuatro años más.

Ya oficializada su permanencia en el mando del balompié nacional, el dirigente barranquillero conversó con EL HERALDO. Hizo un balance y una proyección de su gestión.

¿Cómo recibe esta reelección para un nuevo periodo al frente del fútbol colombiano?

Con una gran satisfacción y un profundo halago. Recibir la confianza y el apoyo de nuestros 70 afiliados es algo que me enorgullece y me invita a seguir trabajando con todas las fuerzas para lograr el mayor engrandecimiento del fútbol colombiano.

¿La elección fue unánime?

Sí, afortunadamente fue totalmente unánime, no solo la mía sino la de todo el Comité Ejecutivo.

¿Cuáles son los principales objetivos para este nuevo periodo?

Seguir consolidando la Federación a nivel internacional, como ha ocurrido en los últimos años. También continuar invirtiendo en infraestructura para nuestras selecciones y afiliados, buscando que todos los territorios del país cuenten con escenarios deportivos adecuados para el desarrollo galopante de nuestro fútbol.

¿Cuáles considera que han sido sus principales logros al frente de la Federación?

Uno de los más importantes ha sido la solidez y la salud financiera de la Federación. Esto ha permitido fortalecer la infraestructura en varias ciudades y mejorar la preparación de nuestras selecciones, incluyendo intercambios internacionales. En los últimos cuatro años logramos clasificar a 12 de 15 mundiales organizados por FIFA, lo cual es muy significativo.

¿Pensó en algún momento en no continuar en el cargo?

A veces por raticos sí lo pensé. Había veces que decía que ya estaba bueno. No por cansancio ni por salud, gracias a Dios estoy bien, pero uno a veces cree que puede fatigar a la gente. Sin embargo, recibí un gran respaldo de muchos directivos que me motivaron a continuar. Voy a seguir luchando por algo que amo mucho que es el fútbol.

Se habló de posibles inhabilidades para su reelección. ¿Cómo se resolvió ese tema?

Los conceptos jurídicos consultados son contundentes y claros: no existe ningún impedimento. Yo solo he sido elegido dos veces; en un primer periodo fue una designación provisional, complementé un período (de Luis Bedoya). No fui elegido. Uno entiende que hay gente inquieta y que por cualquier motivo intenta poner obstáculos en el camino, pero tengo la total tranquilidad de que es una elección absolutamente legal.

¿Cree que hay un antes y un después en la Federación con su gestión?

Siempre hay un antes y un después con cualquier administración. Los tiempos cambian y hoy hay más herramientas y recursos, por eso no me gusta comparar administraciones pretéritas con las actuales. Sin embargo, hay que reconocer que muchos de los dirigentes anteriores también hicieron un buen trabajo.

¿Qué autocrítica hace de su gestión?

Como en cualquier actividad humana, se cometen errores. Con la experiencia, esos errores son menores, ya se vivieron y no se repiten. Creo que hemos logrado hacer crecer y posicionar el fútbol colombiano internacionalmente y darle estabilidad financiera.

Usted tiene un cargo muy apetecido por muchos dirigentes. ¿Cómo ha manejado la presión de mantenerse tantos años en el cargo?

Ese derecho de otras personas que aspiran al cargo es legítimo y entendible. En mi caso, me siento muy honrado y halagado del apoyo unánime, creo que casi nadie puso en tela de juicio o cuestionó mi continuidad. Eso me pone contento, pero al mismo tiempo significa un mayor compromiso.

¿Qué opina de la llegada de otro barranquillero, Alejandro Arteta, al Comité Ejecutivo de la FCF?

Es un directivo que venía representando a Junior hace muchos años en Dimayor. Su seriedad, sus conocimientos, su neutralidad y su don de gentes hicieron que lo ponderara como un muy buen candidato, y finalmente se logró que esa candidatura cuajara. Afortunadamente para él y para el fútbol, logró también la unificación para ser elegido.

¿Qué planes tiene una vez termine este nuevo periodo?

El tiempo ya lo dirá. Cuatro años parece mucho tiempo, pero también pasan muy rápido. Cualquier cosa puede pasar. Pensaría inicialmente en que mi familia me exigiría ya un retiro, pero no lo sé. No sé si yo sea capaz y si tengo fuerza y salud de hacerlo. Pero es la vida, creería que estoy más cerca del retiro que de ejercer cualquier nueva actividad cuando me retire de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ya la selección Colombia se ve armada. Y si hay cambios serían muy pocos de aquí a la cita mundialista…

Es lo más lógico. No creo que con opinar que eso es así, estaría interviniendo en lo que piensa el profesor Lorenzo. Esta gira, entre otras cosas, es para eso, para enfrentar rivales de altísima categoría mundial y ver realmente cómo es el comportamiento del equipo. Luego tendremos unos dos meses para que el técnico, en caso de ser necesario, corrija o afirme realmente los conceptos técnicos y físicos que necesite la selección para llegar al Mundial con la firmeza que todos aspiramos

Sobre los amistosos, algunos prefieren rivales fuertes y otros más accesibles. ¿Qué opina?

No sé cuál es el criterio que tendrán los técnicos. Lo que sí sé es que el profesor Lorenzo pidió para las fechas de marzo dos rivales de peso, y eso fue lo que conseguimos. Enfrentaremos a dos selecciones de talla mundial, que también son aspirantes al título, y nos permitirán medir realmente nuestra capacidad.

¿Ya están plenamente confirmados Costa Rica y Jordania como los últimos partidos de preparación?

Está confirmado Costa Rica en Bogotá el 29 de mayo y Jordania el 7 de junio en San Diego, California, diez días antes del debut en el Mundial.

¿Existe alguna restricción para convocar a Sebastián Villa?

Es algo que analizaríamos en su momento. Hoy por hoy no lo conozco, pero lo analizaríamos. Realmente el técnico en esta convocatoria no lo incluyó, como no lo ha hecho en las últimas. Ya miraremos, en las semanas sucesivas, qué pensaría el cuerpo técnico y analizar el caso en particular, pero no quiero estigmatizar sobre un ser humano que si bien pudo haber cometido un error, tiene todo el derecho a enmendarlo y reintegrarse a la parte social y laboral. Él es futbolista y como futbolista se gana la vida.

Finalmente fue absuelto de los cargos en su contra, ¿no?

Por eso, a eso me refiero yo con los análisis, pero las informaciones que tengo, las informaciones verbales, no documentales, es que él finalmente no fue condenado, fue absuelto de todos los cargos.

¿Fue incluido en el listado de jugadores que la FCF bloquea en los clubes con la posibilidad de convocar?

Realmente no tengo la certeza, pero normalmente, antes de cada fecha FIFA, de acuerdo a los tiempos del reglamento, se manejan listas de más de 70 o 75 jugadores. No tengo exactamente la información de si fue ‘bloqueado’ o no, pero es posible que sí haya estado.

¿Cómo ve la situación de Irak respecto al Mundial?

Es un tema exclusivo de FIFA. Ojalá se resuelva sin inconvenientes y el torneo se juegue según lo previsto.