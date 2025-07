El director de la Policía, Mayor General Carlos Fernando Triana entregó detalles sobre la captura de Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, quien es señalado como el determinador del ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

Leer más: En video: así fue capturado alias El Costeño, quinto implicado en atentado contra Miguel Uribe

“Esta importante captura que se realiza el día de hoy (sábado 5 de julio) a través de diligencias de allanamiento y registro realizadas en la ciudad de Bogotá, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y materializadas por los investigadores que trabajan sin descanso para ubicar y capturar a los delincuentes que generaron la afectación a la integridad del senador Miguel Uribe, hace 28 días”, dijo el director de la Policía.

De acuerdo con el general Triana fueron más de 180 investigadores de la Policía Nacional con funciones de policía judicial, y miembros de la Fiscalía los encargados de adelantar las diligencias para dar con la captura de alias el Costeño, y los otros cuatro detenidos por el caso.

Fiscalía General de la Nación | Policía Nacional/Fiscalía General de la Nación | Policía Nacional

Reportó el alto oficial que en el operativo fueron incautados elementos materiales probatorios que serán analizados para su posible inclusión en el proceso de investigación.

Le puede interesar: Atentado contra Miguel Uribe habría sido planeado en una barbería en la que trabajaba alias El Costeño

“Este hombre sería el encargado de realizar las labores de coordinación de la acción delincuencial, así como la identificación y entrega del arma al adolescente que habría ejecutado el atentado contra el precandidato presidencial”, agregó

Por ello, en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y respectiva judicialización por los delitos de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Lea también: Atención: fue capturado alias el Costeño, presunto determinador del ataque contra Miguel Uribe

“Después de 28 días del atentado, tras el trabajo de 180 investigadores de la Policía y la Fiscalía, le informamos al país de esta importante captura, a través de cuatro diligencias de allanamiento y registro en la localidad de Engativá”, reiteró Triana.

Informó en este sentido que alias El Costeño “organizó en la materialidad de este atentado desde el antes, el durante y el después, con orientaciones a todo el entramado criminal”.

A su vez, la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, dijo en la rueda de prensa que la detención se produjo “en la madrugada de hoy (sábado) y se encontraron elementos materiales probatorios en relación con la participación de otras personas a nivel horizontal y vertical”.

Frente a los posibles autores intelectuales del hecho, explicó que “hasta ahora lo que tenemos es una organización con un grupo de personas que se dedica a cometer delitos de seguridad ciudadana y tráfico de armas”.

En este punto retomó Triana que “después de 28 días seguimos trabajando de manera incansable, se han capturado cuatro delincuentes y un menor de edad instrumentalizado. (...) Es una organización dedicada a múltiples delitos en Bogotá, tienen capacidad criminal y logística, y todas las otras informaciones forman parte del proceso y tienen reserva”.

Anunció el alto oficial que “siguen algunas capturas en el marco de la materialidad y lo que sí es claro es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a llegar a los autores intelectuales”.

Lea además: ¿Qué papel desempeñaron los cinco capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay?

Agregó que hubo llamadas por la recompensa de $300 millones que se ofrecía por El Costeño, “por lo que tenemos que agradecer a todos los ciudadanos por los elementos de información, y todo esto lo estamos valorando”.

Y frente a las hipótesis de nexos del atentado con bandas criminales en Ecuador, las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia o grupos internacionales de narcotráfico, explicó el director de la Policía que “toda la información es bienvenida en términos de consolidar la investigación, tenemos unas líneas investigativas con reservas en esos términos de los determinadores o autores intelectuales de este atentado”.

Finalmente, aseguró: “Hay más autores materiales y estamos en línea de esa investigación, frente a las hipótesis alrededor del atentado seguimos trabajando y lo que es cierto es que todos los elementos de información son corroborados, hay un ofrecimiento de hasta $300 millones y todo lo valoramos en las mesas de trabajo”.

La Policía estaba tras la pista de Arteaga Hernández, pues lo habían ubicado en Ciudad Bolívar, en la capital de la República. Sin embargo, fue hasta la madrugada de este sábado cuando se efectuó su captura en una casa en Engativá.

De acuerdo con la investigación en curso sobre el atentado en contra del precandidato presidencial, El Costeño, de 40 años y oriundo del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, habría inducido y utilizado al joven de 15 años para ejecutar el ataque.

‘El Costeño’ o ‘Chipi’ estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato y al narcotráfico. Esto sumado a los registros de cámaras de seguridad que dan cuenta de que este sujeto se encontraba en el interior del vehículo donde le fue entregada el arma al adolescente de 15 años que disparó contra Uribe.

Élder José fue señalado por los otros capturados, entre ellos Katherine Martínez, alias Gabriela, de ser el responsable de dar los órdenes para perpetrar el crimen.

Dentro del historial de Arteaga Hernández está que fue capturado el 27 de marzo de 2011 y, posteriormente, el 27 de octubre de 2012, ingresó a un centro carcelario en Acacías, Meta, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Salió de prisión el 28 de julio de 2015.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el capturado había cambiado su fisonomía para intentar despistar a las autoridades y la emisión de la circular roja de Interpol se dio luego de que las autoridades tuvieran conocimiento de que alias El Costeño estaba buscando moverse hacia Venezuela.

Por ahora han sido capturados cinco presuntos implicados en el atentado: además de El Costeño y Gabriela, están alias Hermano, el coordinador logístico; alias Veneco, el conductor del Spark gris del día de los hechos y alias Tianz, el menor sicario.

De hecho, las pesquisas apuntan al Caquetá, a donde escapó alias Gabriela, buscando protección no se ha establecido aún si de las disidencias de Iván Mordisco, las de alias Calarcá o la Segunda Marquetalia.

Según la revista Semana, alias El Costeño se movía en una zona comercial cercana al Aeropuerto El Dorado, donde trabajaba como barbero. Y en esa misma zona vivía el sicario menor de edad instrumentalizado. Pero detrás de esa fachada al parecer manejaba negocios de microtráfico en la olla de Engativá. Allí, El Viejo sería el jefe de la olla y El Costeño seguía las órdenes del Gancho del Centro o alias Mosco, a quien El Viejo le rendía cuentas.

El Costeño habría contactado a Carlos Eduardo Mora, el conductor del Chevrolet Spark gris, quien fue el encargado de transportarlos. Alias Gabriela contó a las autoridades sobre ese día del atentado: “El muchacho (el sicario) estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’. (...) Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque ya se le había programado (el arma) para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí le pasa el arma al muchacho, le dijo que se la guardara en el pantalón y que no oprimiera nada. Elder le dijo que solo la tocara cuando la fuera a utilizar en el parque”. Y alias El Hermano fue quien apareció al final para sacar del lugar a El Costeño y al conductor o alias El Veneco hacia Florencia, Caquetá.