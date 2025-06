Dos frases se repiten por estos días en el discurso del cantante barranquillero Andrés David Altafulla Blanco: “Pellízquenme que no me la creo” y “sé que ahora todo dependerá de mí”. El ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia no da crédito a todo lo que ha provocado su paso por este reality, en el que supo resistir, ser inteligente y mostrar su autenticidad, algo que le bastó para ganarse el cariño de los colombianos.

Ahora Altafulla no es solo un apellido que suena en los barrios de Barranquilla, sino que retumba en todo el país. El intérprete de música urbana no se deja llevar por la fama y es consciente de que vive el momento más explosivo de su carrera.

Han sido 15 años en los que este joven de 33 años de edad ha luchado en silencio por ganarse un espacio en la música. Hoy es el protagonista de una historia que parece sacada de una película. Tras ganar La Casa de los Famosos, su nombre se volvió tendencia, su música revivió en emisoras y plataformas digitales, y su ciudad lo recibió como si se tratara de un héroe, con una caravana multitudinaria que recorrió las calles desde el aeropuerto hasta el monumento ‘Ventana de Campeones’.

Pero detrás del personaje carismático, del que habla con rimas, inventa frases virales y prende las redes con su estilo inconfundible, hay un hombre que sueña en grande, que no se cansa de tocar puertas y de buscar ese milagro que hoy se le está cumpliendo. “Yo no estoy aquí por casualidad, esto me lo camellé. Ahora, si antes le metía el cien, hoy le tengo que meter el mil”, dice convencido.

Altafulla está “enchufado” y con ganas de devorarse el mundo como mejor sabe hacerlo, con música, es por ello que está enfocado en producir un EP.

En entrevista exclusiva con EL HERALDO, el artista habla sin filtros sobre lo vivido en el reality, la presión de la fama, sus sueños sin techo y del compromiso que ahora siente con los jóvenes, su ciudad y el país. “Este tren no lo pienso dejar pasar, quiero que mi música trascienda”, advierte.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Estoy muy contento de compartir esta alegría con ustedes mi gente de EL HERALDO, que siempre han estado ahí, cuántas entrevistas en estos 15 años. Es bonito dejar plasmado lo que estoy viviendo, esta etapa que me tiene muy agradecido y con los pies en la tierra.

¿Qué sentiste al ver ese mar de gente recibiéndote en las calles de tu ciudad?

¡Locura total! Fue tan impactante que yo le decía a mi papá: “Esto es mentira”. Nunca había visto algo así, ni en videos. Yo quería tirarme a la multitud. Fue un milagro, algo increíble. La verdad estoy agradecido con toda Barranquilla por su apoyo, aquí tienen a su loco.

¿Cuál fue el primer pensamiento que pasó por su mente cuando sale de ‘La Casa de los Famosos’ y enfrentas la realidad?

Empecé a pensar que estaba experimentando un verdadero milagro, así que dije: “Gracias, Dios”. Todo fue complicado dentro de la casa, pero siempre supe quién era y a qué iba, sea cual sea la voluntad de Dios, todo iba a ser para bien. Antes de que dijeran que era el ganador, me sentía bacano, porque habíamos hecho las cosas tan bien, que no va a haber una mejor recompensa o galardón más importante que eso.

¿Cuál fue el momento más duro dentro de la casa?

Las últimas semanas, porque no hablaba con nadie. Soy una persona que “habla hasta por los codos” y decidí callar porque no quería entrar en conflictos. Me sentía agotado, mal. Preferí hablarle a las cámaras como un loco antes que estar en una guerra innecesaria con los otros participantes y creo que fue la mejor decisión porque las discusiones eran parte del show, pero yo me sentía de vez en cuando hipócrita conmigo mismo y callar fue la mejor opción.

¿Y qué aprendiste de todo este reality?

Que los sueños sí se cumplen, que hay que tener claro quién eres y hacia dónde vas, que los medios deben tener coherencia con el fin. Uno comete errores, pero lo importante es qué hace uno con esos errores. Hay que ser responsables, conscientes y empáticos, más aún cuando hay niños y jóvenes mirándote todo el tiempo.

Hablemos de sueños, en una entrevista hace ocho años me dijiste que querías ser como J Balvin. ¿Con qué sueñas hoy?

Mis sueños siguen siendo enormes, Balvin fue y es un referente, mostró que sí se puede, que los pelados de barrio pueden lograrlo con disciplina. Balvin grabó junto a Justin Bieber (Sorry). Hoy quiero comerme el mundo, colaborar con artistas que admiro, de aquí y de otros países, de todos los géneros musicales, porque no me limito, a la final yo hago música, así que yo hasta reencaucharía a Diomedes Díaz para cantar juntos La envidia, un tema que se ha reactivado también con el reality.

Su tema ‘Amigos nada más’ suena en todas partes. ¿Qué le dice eso?

Que la disciplina paga, que los 15 años de lucha no fueron en vano. Esto es un milagro, hermano. Pero también una responsabilidad grande con mi carrera, mi gente de Barranquilla y Colombia.

¿Qué proyectos vienen ahora?

Queremos sacar un EP o un álbum de 5 a 7 canciones, hay mucha música guardada y este momento hay que aprovecharlo. Quiero que esto no se quede en haber ganado un reality o sonar en TikTok y todo lo viral que estamos siendo, este tren no lo pienso dejar ir, quiero que sea algo que trascienda. Es más, yo sueño con apoyar nuevos talentos, porque yo sé lo que es luchar. Si algún día puedo darle ese empujoncito a otro pelao con talento, lo voy a hacer, porque aquí hay demasiado talento. Si tú sacudes un árbol, caen tres sayayines.

A propósito de frases, la gente repite sus dichos: “Dímelo, boss”, “Sayayin”, “Cacique de caciques”… ¿Qué opinas?

Ni yo sabía el impacto que iban a tener, pero si conectan con la gente, si les sacan una sonrisa o motivan, pues bienvenido sea.

¿Sientes presión por todo este boom?

Claro que sí. Siento presión conmigo mismo, esto no para. Tengo un show hoy, luego vuelo, me presento de nuevo acá. Si me descuido, pierdo el tren, y este tren no pienso dejarlo pasar.

¿Cómo ha cambiado su vida personal?

Demasiado, ya ni sé si desayuno o almuerzo (risas). Quisiera compartir más con mis papás, pero no hay tiempo. Estoy durmiendo 2 o 3 horas diarias, pero ya llegará el momento del descanso. Ahora es cuando hay que meterle el mil por ciento a esta vaina.

¿Qué mensaje les das a los jóvenes soñadores como tú?

Que no se queden quietos, que salgan a la calle a luchar por sus sueños, que estudien, lean y se preparen. Que no se pregunten por qué les pasa algo, sino para qué. El éxito no te va a encontrar dormido, te va a encontrar camellando, dándolo todo en la calle.

Gracias, Andrés y que siga el éxito…

Gracias a ustedes, mi gente de EL HERALDO que siempre ha sido mi casa. Cuando tenga el Grammy, cuando cante por todo el mundo, aquí estaré contándoselos a todos sus lectores.