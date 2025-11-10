Cartagena continúa celebrando sus 214 años de Independencia y, como ha sido costumbre durante toda la agenda festiva de 2025, este martes, 11 de noviembre, la conmemoración más importante del pueblo cartagenero estará acompañada no solo por los tradicionales actos solemnes, sino también por una nómina de artistas que darán un concierto gratuito.

El alcalde Dumek Turbay Paz encabezará los actos oficiales de la conmemoración de los 214 años del grito de Independencia que inician a las 7:00 de la mañana con la tradicional ofrenda floral.

Sobre las 8:00 de la mañana, la agenda continuará en el Auditorio de Getsemaní del Centro de Convenciones, con la lectura oficial del Acta de Independencia, en el marco de una ceremonia solemne que, además del alcalde Dumek Turbay, concejales y otras autoridades locales, contará con la presencia de las aspirantes del Concurso Nacional de Belleza (CNB) y al Reinado Popular de Independencia, incluida Ximena Silva, reina de Independencia 2024.

A las 11:00 de la mañana los actos se trasladarán a la Plaza de La Trinidad en Getsemaní, epicentro de la gesta alcanzada por el inmortal Pedro Romero y Los Lanceros de Getsemaní, y a partir de las 6:00 de la tarde es el gran concierto y un merecido homenaje a personalidades que, desde diferentes campos y saberes, han aportado a la cultura cartagenera y su identidad como patrimonio de Colombia y el mundo.

La lista de homenajeados es encabezada por un reconocimiento a la vida y obra del Joe Arroyo (q.p.d), el llamado hijo de Cartagena.

“Una fecha tan especial e importante, como la conmemoración de nuestra Independencia, ese 11 de noviembre de 1811, debía estar acorde con la recuperación del brillo y el esplendor de nuestras Fiestas. Después de lo que han sido los preludios, la Noche de Tradición Festiva y, muy recientemente, ese gran Desfile en traje de baño de las 39 candidatas al Reinado de Independencia, con todo el realce que significó contar por primera vez con una diseñadora de talla internacional, como Maygel Coronel; entendimos que la fecha cúspide de la conmemoración merecía igual o superior trascendencia”, indicó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Asimismo, señaló: “es por eso que, en un gesto de amor hacia nuestra ciudad, incluimos un gran concierto gratuito para todos los cartageneros, a la altura de los mejores espectáculos”.