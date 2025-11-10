Aún no terminaba de amanecer en Barranquilla cuando decenas de uniformados irrumpieron en los barrios La Esmeralda, Cuchilla de Villate y Bajo Valle. En cuestión de minutos, una operación cuidadosamente planificada permitió golpear el corazón de Los Costeños, una organización criminal que por años ha sembrado miedo a punta de homicidios, cobros y tráfico de drogas.

Le puede interesar: Fallece segunda víctima del violento atentado en el barrio La Inmaculada de Soledad

El pasado 31 de octubre, unidades de la SIJIN MEBAR, con apoyo del GOES, SIART y GRUK9, lograron seis capturas por orden judicial y notificaron a nueve personas más vinculadas al grupo. Los delitos que pesan sobre ellos incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Los nombres detrás de la estructura criminal

Entre los notificados figuran Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, identificado como el máximo cabecilla del grupo, con 26 años de trayectoria delictiva y 159 anotaciones judiciales. También Ober Ricardo Martínez Rodríguez, alias Negro Ober, señalado como coordinador de extorsiones en diferentes sectores de la ciudad. Ambos resguardados en centros carcelarios.

Vea aquí: ‘Pepes’ vs ‘Costeños’: en plena tregua juegan partido en un mensaje de paz para Barranquilla

Otros notificados son Jorge Eliecer Passo Ortiz, alias Hormiga, presunto jefe de zona encargado de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos; William Alfredo Arrieta Guerrero, alias Pochy; Sharon Milena Bernal Geraldino, alias La Mona, señalada de brindar apoyo logístico; Leiner Enrique Sánchez Bram, alias Jarito; José María Cruz Chávez, alias Porroco; Ivo Daniel Valdez Asprilla, alias Ivo; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias Miquito; varios de los cuales permanecen cumpliendo condena en prisión.

Por su parte, entre los capturados están Luis Enrique Gutiérrez Paternina, alias Guadaña; Jovany Oiden González Bermúdez, alias Jovanito; Juan Alberto Díaz Molina alias Juancho, Edwin Manuel Porto Doria, alias Edwincito; Jean Carlos Blanco Borrero, alias Pochy; y Kevin David Arias Doria, alias Kevin.

Le puede interesar: Fallece hombre que había sido atacado a bala dentro de su vivienda en Baranoa

Las autoridades indicaron que varios de ellos cumplían funciones como sicarios, cobradores y expendedores de droga, bajo las órdenes directas de Castor.

El poder de las rentas ilegales

Las investigaciones revelaron que Los Costeños mantenían control sobre varios barrios del suroriente de Barranquilla, entre ellos Villate, Lipaya, Sourdis, Buena Esperanza y Bajo Valle, donde imponían cobros extorsivos y dominaban el microtráfico.

El grupo habría generado rentas ilegales por cerca de 250 millones de pesos mensuales, producto de la extorsión y el narcotráfico. Además, los procesados estarían relacionados con ocho homicidios y dos hechos extorsivos ocurridos entre 2024 y 2025.

Vea aquí: Ataque sicarial dentro de un establecimiento deja una persona muerta en el barrio Ciudadela 20 de Julio

En conjunto, los 15 judicializados acumulan 244 anotaciones por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Sicarios irrumpen una vivienda y asesinan a tiros a un hombre en La Esmeralda

Aunque el operativo golpea de manera directa el corazón financiero de Los Costeños, las autoridades reconocen que aún quedan piezas activas de la organización en la ciudad.

La Policía invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la Línea Contra el Crimen (317 896 5523) o la línea 123, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado.