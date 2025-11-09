Los médicos de turno de la Clínica Reina Catalina confirmaron en las últimas horas el deceso de Jorge Enrique Leuro Pérez, quien había ingresado al centro médico con tres heridas de bala tras ser atacado por unos desconocidos.

Los hechos se registraron hacia las 12:10 del mediodía del pasado sábado 8 de noviembre en el barrio 20 de Julio del municipio de Baranoa en el centro del departamento del Atlántico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, una marca Bóxer color negro y otra Suzuki AX-100 color blanco, ingresaron a una vivienda en el sector y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre de 32 años.

Vecinos del sector que habían auxiliado al hombre, lamentaron su deceso y afirmaron que era “una persona que ayudó muchísimo a la comunidad”.

Leuro Pérez, había integrado la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Elena, según registros publicados con anterioridad en la Regional Norte del ICBF.

Detectives de la Sijín y la Sipol adelantan labores de verificación e investigación para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al esclarecimiento del hecho, comunicándose a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.