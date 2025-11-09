Los médicos de turno de la Clínica Murillo de Barranquilla confirmaron en las últimas horas el deceso de Yormaliz Rivas, que había ingresado al centro médico con heridas de bala tras ser atacada junto a dos personas más por unos desconocidos.

Los hechos se registraron a las 3:35 de la tarde del pasado viernes 7 de noviembre en la calle 57 con carrera 13B, barrio La Inmaculada, en Soledad, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron a las tres personas.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, quienes quedaron tendidas sobre el piso tras el ataque.

De acuerdo al reporte suministrado por las autoridades, vecinos del sector salieron de sus hogares a auxiliar a los afectados, identificados como Ronald Javier Molinares Ospina, de 41 años de edad, que resultó muerto en el lugar de los hechos. Mientras que Yormaliz Rivas de 27 años y William Sánchez Acuña, de 54 años, terminaron heridos y fueron trasladados a la Clínica Agrupa Salud.

Posteriormente, a la mujer la remitieron a la Clínica Murillo y, siendo la 1:10 de la madrugada del pasado sábado 8 de noviembre, se confirmó su deceso debido a la gravedad de la herida de bala en el abdomen.

Por su parte, se desconoce el estado médico de William Sánchez.

Miembros de la Sijín y Sipol llegaron al centro médico para realizar la inspección técnica al cadáver y así continuar con las investigaciones que permitan establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.