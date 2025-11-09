Los habitantes del barrio Barlovento fueron testigos de un nuevo enfrentamiento entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’, pero este tuvo algo particular: dejaron sus armas por unos botines para jugar un partido de fútbol.

Entre cánticos y tambores, los jugadores de ambos bandos saltaron a la cancha dejando atrás sus viejas rivalidades para disputar un encuentro simbólico que marcaría un precedente por la paz en Barranquilla.

Ana Cecilia Palomino, hermana del cabecilla de ‘Los Pepes’, expresó a RTVC que se encontraba feliz por este nuevo capítulo que surge a raíz de la tregua que pactaron ambos líderes el pasado mes de octubre en la cárcel La Picota de Bogotá.

“Felicidad porque, antes de que se dieran estos malos entendidos, Jorge es muy buen amigo, a él lo aprecio mucho… llena de felicidad y de gratitud por todo, porque este paso ya se dio y vamos con paso firme buscando esa justicia y esa paz”, afirmó Palomino.

Por otro lado, el líder juvenil, Gustavo Araca, mencionó que esta era uno de los primeros pasos de los que faltan, empezando con los jóvenes, quienes han sido víctimas de esta violencia.

“Hoy estamos aquí en esta actividad para demostrarles que necesitamos una paz verdadera y que somos nosotros los jóvenes los que necesitamos es una tranquilidad dentro del territorio…que sepan que este es uno de los primeros avances que se está haciendo y que la paz urbana en el departamento del Atlántico es una realidad”, sentenció.