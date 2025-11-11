En el marco de las operaciones permanentes contra el accionar delictivo en el departamento de Bolívar, la Armada Nacional en coordinación con la Policía, capturó a un presunto cabecilla militar de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del Clan del Golfo.

Se trata de alias Pichurro, que figuraba en el cartel de los más buscados del departamento y era considerado pieza clave dentro del Clan del Golfo en la Región Caribe.

De acuerdo con información de inteligencia, ‘Pichurro’ se desmovilizó del Frente 37 de las extintas Farc y en el año 2019 reincidió en actividades criminales al vincularse al Clan del Golfo, donde habría tenido un papel determinante en el fortalecimiento armado de esta organización en los Montes de María.

Le atribuyen su participación en los hechos ocurridos el 30 de septiembre del presente año en la vía principal de la vereda Capaca, municipio de El Carmen, de Bolívar, donde hombres armados habrían incinerado cinco vehículos de maquinaria amarilla pertenecientes a la empresa Yuma Concesionaria S.A.

En el procedimiento incautaron ocho fusiles, más de mil cartuchos de diferentes calibres, 18 proveedores metálicos y material de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De otra parte, en otra operación, unidades del Gaula Militar Bolívar, Gaula Élite Militar Conjunto Nacional No. 1 y Gaula de la Policía Nacional capturaron a 7 presuntos integrantes más de esta estructura, entre ellos alias ‘Santiago’, cabecilla financiero, y alias ‘Jeringa’, cabecilla militar. En la acción incautaron una escopeta, 46 cartuchos de diferentes calibres y 10 teléfonos celulares.

‘Jeringa’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, iniciando en el año 2000 como integrante de las extintas AUC, y actualmente, se desempeñaba como cabecilla de zona en el municipio de Zambrano (Bolívar), encargado del cobro de extorsiones y de coordinar homicidios selectivos, y alias ‘Santiago’ sería el responsable de la parte financiera de la subestructura, encargado de los cobros relacionados con obras de infraestructura vial en los Montes de María.