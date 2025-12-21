Insistir, persistir y no desistir ha sido la consigna de gobernadores y alcaldes de la región Caribe a la hora de atraer el desarrollo para sus regiones y demostrar que la descentralización es una necesidad.

Si bien han existido algunas limitantes desde el nivel central, los mandatarios, en especia, los gobernadores de Bolívar, Yamil Arana Paduí; de Sucre, Lucy García Montes, y de Córdoba, Erasmo Zuleta, junto con los alcaldes de las ciudades de Cartagena y Montería, –Dumek Turbay Paz y Hugo Kerguelén, respectivamente– no se han quedado con la primera respuesta y, tras insistir, han logrado inversiones importantes.

Además, sus capacidades de gestión se han extendido hasta el sector privado y, mejor aún, han traspasado fronteras. Emulando, de una manera u otra, el modelo que ha permitido la transformación de Barranquilla y el Atlántico en las últimas dos décadas.

Con las inversiones apalancadas en la cooperación internacional sí que le ha ido muy bien al departamento de Sucre, que logró poner en marcha un novedoso proyecto de energía solar en las zonas rurales, en alianza con la República de Corea del Sur.

Este proyecto no solo les brindó la oportunidad a 2 mil familias de contar por primera vez con los beneficios de la energía en sus hogares, sino que también le significó a la mandataria Lucy García Montes ganarse el Premio Internacional OLADE a la Excelencia Energética. Lo destacan por su gran impacto social al llevar desarrollo a comunidades que esperaron décadas por electricidad, consolidando a Sucre como referente en energías renovables en Latinoamérica.

Esto también beneficia a Sucre con la capacidad que quedó instalada y que permitirá, en los próximos meses, poner en funcionamiento –dentro de la sede de la Gobernación– un centro de formación sobre tecnología relacionada con paneles solares.

Con Italia, por su parte, lograron la Ruta Gastronómica de Macondo, que opera en la región Sabana, y están a la espera, para el primer semestre del año 2026, de una maquinaria que llegará de Japón y que contribuirá con la revolución del campo.

En el plano nacional, la mandataria de los sucreños asegura que ha tocado las puertas y estas le han sido abiertas, al punto que la próxima semana se inicia la construcción de un tramo vial entre Toluviejo y Colosó para el cual la Nación hizo un aporte, y ya se construye, con recursos del Ministerio del Deporte, la primera Villa Olímpica, que es uno de los escenarios para los Juegos Nacionales 2027.

Además, agradeció que Sucre hubiese sido escogido como núcleo de la Reforma Agraria, porque con ello ha habido entrega de ayudas a las comunidades. También destacó las millonarias inversiones que ha logrado a través de los ministerios de Ambiente y Agricultura.

“Nuestra capacidad de gestión nos ha permitido jalonar buenos recursos para el desarrollo de Sucre”, enfatizó la mandataria.

Transformación de Cartagena

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, con su visión de devolverle el brillo a la ciudad, trabaja incansablemente por transformarla, para que cada vez más sea un destino turístico preferido de relevancia.

Para lograr este propósito, el mandatario ha tenido que realizar muchas gestiones porque con el Gobierno nacional las cosas no han sido fáciles.

“Yo siempre he sido respetuoso de la figura del presidente; sin embargo, para nadie es un secreto que entre él y los alcaldes de ciudades capitales no hay comunicación, es un teléfono roto. Eso se traduce en una baja inversión social en las regiones y que las necesidades tengan que ser pedidas por Twitter o en la prensa”, dijo.

A esto se suma, según el mandatario de los cartageneros, “el centralismo bárbaro y extremo, que provoca que los alcaldes nos sintamos solos para enfrentar problemas o situaciones, cuya complejidad exige presupuestos, permisos o licencias que escapan de nuestro control o de nuestras posibilidades”.

Pese a este lamentable panorama, Turbay Paz indicó que “sí hay funcionarios del alto gobierno que nos han dado prioridad, invierten sus carteras en Cartagena y se les nota su querer y voluntad por trabajar de la mano con el Distrito; no por nosotros, no por alimentarnos el ego político o haciendo cálculos electorales, sino porque a la final, quien gana con la inversión pública es la gente más vulnerable”.

Para este caso en concreto, destacó las inversiones realizadas desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Fontur, ANT, SAE y los ministerios del Interior, Vivienda, Defensa, Trabajo, Agricultura y Culturas, entre otros.

“Cartagena sigue y seguirá esperando, en lo que le queda de gobierno al presidente Gustavo Petro, que entidades claves para la superación de la pobreza se manifiesten con ella. Y eso es con recursos y voluntad, no con discursos y carreta”, anotó Turbay, que gracias a sus gestiones construye megacolegios, pavimenta calles, impulsa obras para frenar la erosión costera y las inundaciones, recupera espacio público, transforma la milenaria movilidad turística de tracción animal en coches eléctricos y construye el Gran Malecón del Mar que tendrá la Rueda de la Fortuna en el sector de Marbella, entre otras millonarias inversiones que harán de la Heroica una ciudad “fantástica”.

Avances en Montería

Y en concordancia con la movilidad urbana, que a su vez es un atractivo turístico, la ciudad de Montería, bajo el liderazgo de Hugo Kerguelén García, se estrena con Businú. Se trata del sistema de transporte fluvial que operará sobre el río Sinú y que marcará un antes y un después en la forma de movilizarse por la ciudad, debido a que este proyecto cambia la relación de ciudad y de los monterianos con este cuerpo de agua que divide a la capital de Córdoba en dos.

Yapel y Betancí son las dos primeras embarcaciones que ya están en la ciudad. Cada una de ellas tiene capacidad para 36 pasajeros y se convierte en una pieza clave para la puesta en marcha de este sistema innovador, que posiciona a Montería como referente nacional de movilidad sostenible e intermodal. Businú no solo optimizará los tiempos de desplazamiento, sino que aprovechará el río como eje estructurante del desarrollo urbano.

El mandatario de los monterianos aseguró que este y otros proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad han sido posibles gracias “a mucho trabajo por parte de la administración municipal y de otros actores que han sido aliados claves que han permitido compartir los mismos objetivos que tenemos en nuestro gobierno”.

Por eso recalcó que “hemos trabajado de manera transversal bajo un objetivo que es generar más ingreso y más empleo en la ciudad y hemos sido coherentes con ese tema desde el primero de enero de 2024; para esto hemos tenido muy buenos aliados a través de la empresa privada y la academia que han permitido un engranaje y con ello un motor de desarrollo muy importante”.

El nuevo estatuto tributario de Montería ha permitido, a su vez, un crecimiento empresarial y sostenimiento a los que están, así como la creación de más de 600 empleos a través de la estrategia ‘Impuestos por Puestos de Trabajo’.

Destacó el alcalde que tras el congelamiento de subsidios de vivienda desde el nivel central, el municipio los asumió con subsidios complementarios que van de 14 hasta 28 millones de pesos.

Las inversiones con recursos públicos se ven reflejadas en vías, acueducto y alcantarillado, parques e infraestructura educativa; para el 2026 se proyecta la construcción del tercer puente y del parque Las Lagunas y poner en marcha bicicletas y buses eléctricos, porque “será el año de la movilidad”.

Sede de eventos

La administración de Hugo Kerguelén le ha apostado a la realización de eventos de talla nacional e internacional que hoy tienen a la ciudad en el radar de todos.

“Le hemos apostado a la realización de grandes eventos, pero que son planeados y estructurados sistemáticamente para que nosotros, todos los meses del año, tengamos eventos en la ciudad y el empleo que se cree sea formal ante la necesidad recurrente en los sectores turísticos, de alojamiento, gastronomía, entre otros”, enfatizó.

Con estas acciones, Montería ha logrado la tasa más baja de desocupación en los últimos 10 años y es del 8.1%.

“Todo esto no es un logro único de la Alcaldía de Montería, sino de muchos actores que por primera vez están trabajando juntos bajo un mismo objetivo”, cerró.