María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio respecto a lo sucedido con Miguel Uribe Londoño dentro del Centro Democrático como parte de los precandidatos a las elecciones presidenciales del 2026.

Leer también: “Si usted gobernase como trina”: Dilian Francisca Toro contra Petro por la seguridad en Cali

Hay que recordar que Uribe Londoño, padre del senador asesinado en junio de este año en Bogotá, fue excluido del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que hace algunois días decidió que Paloma Valencia será su candidata en la consulta interpartidista del mes de marzo de 2026.

“No lo debieron haber expulsado. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente es que estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por eso, y luego su papá es expulsado de esa manera... Creo que es un muy mal mensaje para el país; la política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos”, dijo Tarazona a Semana.

Claudia también criticó el papel que han tomado algunos medios de comunicación en cuanto a la situación política de Uribe Londoño: “Algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece”.

En relación al impacto emocional que ha tenido la partida de Miguel Uribe Turbay, Tarazona aseveró que ha sido una situación muy dolorosa.

“Es muy doloroso. Siento que todo lo que pensé que había logrado en estos meses, de ir recuperándome un poco de la muerte de Miguel, se fue al piso. Estoy con el corazón roto en mil pedazos”, dijo.

Importante: Petro cuestiona a magistrada que ordenó detención de Bonilla y reaviva choque con la justicia

Añadió: “Es posible convertir el dolor y la tragedia en un propósito superior. Me quedo con eso, me aferro a eso y eso es lo que yo todos los días de mi vida quiero transmitirles a Alejandro y a mis tres hijas”.

También habló de la actual crisis de seguridad que vive el país: “Es muy triste lo que hemos retrocedido. El retroceso no son cifras, el retroceso son vidas humanas, es pobreza, son niños que no tienen acceso a la educación, es en todos los ámbitos, en la salud, la economía y, obviamente, en lo más irreemplazable que hay: el derecho a la vida”.

De igual forma, habló de Paloma Valencia: “El día del atentado de Miguel se portó no como una política oportunista al lado mío, sino como una mujer, una mamá, una esposa que se puso en mi lugar y me dio la mano”.

Asimismo, le dio su respaldo a Miguel Uribe Londoño, asegurando que es la persona indicada para tomar las riendas del país como presidente.

“Fue quien lo crio, quien hizo política con él y quien lo acompañó también de la mano durante sus 15 años de carrera política. Él puede saber que va a contar conmigo y que tiene mi apoyo en lo que él decida. Nadie distinto a él tiene ese derecho”, aseveró.